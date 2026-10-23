یکه تازی والیبال نشسته در آسیا؛ ایران برای پنجمین بار قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی رقابت های والیبال نشسته پنجمین دوره بازی های پارااسیایی امروز (جمعه اول آبان) میان دو تیم ایران و قزاقستان برگزار شد.

در این دیدار، شاگردان هادی رضایی حریف خود را در سه گیم متوالی و با نتایج ۲۵ بر۱۷، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۲ شکست دادند و به عنوان قهرمانی این دوره از بازی های پارااسیایی دست یافتند.

این پنجمین قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در بازی های پارااسیایی به حساب می اید. ایران در هر چهار دوره گذشته این بازی ها نیز به عنوان قهرمانی دست یافته بود.

تیم ملی والیبال نشسته در حالی در دیدار امروز برابر قزاقستان پیروز شد که در مرحله مقدماتی هم برابر این تیم پیروز شده بود. ایران در مرحله گروهی تایلند را هم از پیش رو برداشت سپس با شکست دادن چین، فینالیست شد.