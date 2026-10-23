  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

یکه تازی والیبال نشسته در آسیا؛ ایران برای پنجمین بار قهرمان شد

یکه تازی والیبال نشسته در آسیا؛ ایران برای پنجمین بار قهرمان شد

تیم ملی والیبال نشسته با شکست دادن دوباره قزاقستان در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی، به عنوان قهرمانی این دوره بازی ها دست یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی رقابت های والیبال نشسته پنجمین دوره بازی های پارااسیایی امروز (جمعه اول آبان) میان دو تیم ایران و قزاقستان برگزار شد.

در این دیدار، شاگردان هادی رضایی حریف خود را در سه گیم متوالی و با نتایج ۲۵ بر۱۷، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۲ شکست دادند و به عنوان قهرمانی این دوره از بازی های پارااسیایی دست یافتند.

این پنجمین قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در بازی های پارااسیایی به حساب می اید. ایران در هر چهار دوره گذشته این بازی ها نیز به عنوان قهرمانی دست یافته بود.

تیم ملی والیبال نشسته در حالی در دیدار امروز برابر قزاقستان پیروز شد که در مرحله مقدماتی هم برابر این تیم پیروز شده بود. ایران در مرحله گروهی تایلند را هم از پیش رو برداشت سپس با شکست دادن چین، فینالیست شد.

کد مطلب 6986780

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها