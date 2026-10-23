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۱ آبان ۱۴۰۵، ۶:۴۸

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

طلا و نقره پرتاب وزنه بانوان به ایران رسید

طلا و نقره پرتاب وزنه بانوان به ایران رسید

نمایندگان پرتاب وزنه بانوان کشورمان با قرار گرفتن در رده‌های اول و دوم فینال بازی‌های پاراآسیایی ناگویا موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های پنجمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا که از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است الهام صالحی، الناز دارابیان و شهلا حدیدی در پرتاب وزنه بانوان کلاس ادغامی F53/54 به رقابت با ورزشکاری از کویت پرداختند که در پایان موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره شدند.

صالحی در این رقابت با ثبت رکورد ۶ متر و ۷۹ سانتی‌متر و امتیاز ۸۱۹ در جایگاه اول قرار گرفت و موفق به کسب مدال طلا شد.

حدیدی نیز با پرتاب ۵:۸۶ و امتیاز ۶۲۴ دوم شد و مدال نقره را از آن خود کرد.

پرتابگر کویتی با رکورد ۴:۹۸ سانتی‌متر و امتیاز ۴۰۳ سوم شد.

الناز دارابیان نیز با ۴:۶۰ و امتیاز ۳۶۰ چهارم شد و به مدال نرسید.

صالحی به ترتیب موفق به ثبت پرتاب‌های ۶:۵۶ ، ۶:۳۳ ، ۶:۵۳ ، ۶:۶۳ ، ۶:۷۹ و ۶:۱۸ سانتی‌متر شده بود.

حدیدی نیز با پرتاب‌های ۴:۹۶ ، ۵:۶۲ ، ۵:۸۳ ، ۵:۸۶ ، ۵:۶۳ و ۵:۷۹ به کار خود پایان داد.

کد مطلب 6986783

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