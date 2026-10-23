ورزشکار ایرانی، نماد قدرت، پهلوانی و فداکاری برای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اشراقیان ضمن بیان این مطلب افزود: هفته تربیت‌بدنی و ورزش، فرصتی برای ترویج فرهنگ پهلوانی، تقویت روحیه خودباوری و پرورش نسلی توانمند، اخلاق‌مدار و متعهد به میهن است. ورزش تنها میدان رقابت و کسب مدال نیست، بلکه عرصه‌ای برای آموزش اراده، جوانمردی، مسئولیت‌پذیری و همبستگی اجتماعی است.



اشراقیان افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در تبیین اهمیت ورزش و تربیت جوانان فرموده‌اند: «اگر در یک جمله کوتاه از من بپرسند که شما از جوان چه می‌خواهید، خواهم گفت: تحصیل، تهذیب و ورزش.» این نگاه، بیانگر اهمیت هم‌زمان رشد علمی، اخلاقی و جسمانی نسل جوان است.



عضو هیئت‌رئیسه و رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون وزنه‌برداری گفت: شعار «ورزشکار، قدرتمند، فداکار، جان‌فدا برای ایران» بیانگر هویت ورزشکاری است که در کنار قدرت جسمانی و افتخارآفرینی، به اخلاق، ایثار و سربلندی ایران می‌اندیشد. قهرمان واقعی، علاوه بر مدال‌آوری، باید الگویی از منش پهلوانی و مسئولیت‌پذیری در جامعه باشد.

محمدرضا اشراقیان ادامه داد: گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار، شهدای جنگ رمضان و شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری و انتقال ارزش‌های انسانی به نسل جوان است. جامعه ورزش با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و یادبود شهدا می‌تواند در زنده نگه‌داشتن این میراث ارزشمند و تقویت روحیه همدلی و مسئولیت اجتماعی نقش‌آفرین باشد.



عضو هیئت‌رئیسه و رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون وزنه‌برداری تأکید کرد: در رشته وزنه‌برداری، قدرت واقعی تنها به بلند کردن وزنه محدود نمی‌شود؛ بلکه در اراده، صبر، انضباط، تواضع و اخلاق پهلوانی نیز معنا پیدا می‌کند. ازاین‌رو، توسعه ورزش کشور باید در کنار قهرمانی و مدال‌آوری، بر تربیت فرهنگی و اخلاقی ورزشکاران نیز استوار باشد.



محمدرضا اشراقیان در پایان گفت: هفته تربیت‌بدنی و ورزش، فرصتی برای تجدید عهد با ارزش‌های پهلوانی و گرامیداشت یاد تمامی شهدایی است که با فداکاری خود، معنای والای ایثار و مسئولیت را به یادگار گذاشتند. امیدواریم ورزشکاران ایران با تکیه بر دانش، تلاش، اخلاق و روحیه پهلوانی، همواره پرچم پرافتخار کشورمان را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به اهتزاز درآورند.