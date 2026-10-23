یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۸۸ هزار هکتار مرتع در استان وجود دارد که فرصت‌های اقتصادی بسیار خوبی را برای ۱۳ هزار خانوار بهره‌بردار فراهم کرده است.

وی با اشاره به ارزش اقتصادی و زیست‌محیطی این منابع افزود: اقتصاد مراتع در سال جاری بالغ بر ۶۰ همت برآورد شده که نقش بسیار مهمی در جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش عمر سدها، حفظ و تداوم حیات وحش و ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه روستایی و عشایری ایفا می‌کند.

این مسئول با تاکید بر رویکرد جدید سازمان منابع طبیعی تصریح کرد: سیاست اصلی ما فعال‌سازی اقتصاد مراتع محسوب می‌شود و در همین راستا، طرح‌های مرتع‌داری با اولویت طرح‌های تلفیقی چندمنظوره در دستور کار قرار گرفته تا از سایر ظرفیت‌های اقتصادی همچون گردشگری و توسعه گیاهان دارویی نیز بهره‌گیری شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام با اشاره به چالش‌های جدی پیش‌روی مراتع استان خاطرنشان کرد: ظرفیت این اراضی برای ۵۰۰ هزار واحد دامی تعیین شده است، در حالی که در هر دوره چرا حدود سه تا چهار برابر این ظرفیت در مراتع حضور دارند که همین موضوع موجب تخریب گسترده پوشش گیاهی می‌شود.

وی در پایان با اشاره به عامل انسانی تخریب عرصه‌ها تصریح کرد: تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری‌هایی که به کشاورزی تبدیل می‌شوند، از دیگر عواملی است که باعث تخریب مراتع می‌شود و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت صحیح و جلوگیری از این تخریب‌ها با جدیت دنبال می‌گردد.