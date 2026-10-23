به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل شامگاه پنجشنبه در آیین سوگواری ایام فاطمیه در شهر بناب شهرستان مرند، با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در امتداد مسیر رسالت و ولایت، تمسک به مکتب اهل‌بیت(ع) را از عوامل مهم پایداری ملت ایران در برابر فشارهای خارجی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه محبت به حضرت فاطمه زهرا(س) و امام حسین(ع) از سرمایه‌های معنوی جامعه اسلامی است، اظهار کرد: پیوند ملت ایران با فرهنگ فاطمی و عاشورایی، زمینه‌ساز مقابله با توطئه‌های دشمنان و تداوم حرکت جامعه اسلامی در مسیر تمدن‌سازی مهدوی است.

مطهری‌اصل با اشاره به روایتی از حضرت فاطمه زهرا(س) درباره معنای واقعی تشیع، تأکید کرد: پیروی از اهل‌بیت(ع) تنها به ابراز محبت محدود نمی‌شود، بلکه باید در رفتار، اخلاق و عمل به آموزه‌های دینی نمود پیدا کند.

به گفته وی، پرهیز از گناه، پایبندی به واجبات و دوری از محرمات الهی، رعایت حقوق مردم، خوش‌رفتاری و انجام مسئولیت‌های شرعی از نشانه‌های پیروی عملی از اهل‌بیت(ع) است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به حضور جوانان و نوجوانان در برپایی موکب‌ها، نمایشگاه‌های بصیرتی و فضاسازی معنوی شهر بناب مرند در ایام فاطمیه، این فعالیت‌ها را نشانه توجه مردم منطقه به مناسبت‌های مذهبی دانست.

وی در ادامه با اشاره به فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان با استفاده از ابزارهای مختلف درصدد ایجاد ناامیدی و وادار کردن ملت ایران به تسلیم هستند، اما پیوند مردم با مکتب عاشورا و فرهنگ فاطمی، مانعی در برابر این اقدامات به شمار می‌رود.

امام‌جمعه تبریز با اشاره به واقعه عاشورا و ایستادگی یاران امام حسین(ع) در برابر دشواری‌ها، خاطرنشان کرد: ملت ایران نیز با تقدیم شهدا و ایستادگی در برابر قدرت‌های جهانی، مسیر مقاومت را ادامه داده است.

مطهری‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ وحدت ملی و پرهیز از سیاه‌نمایی و خودتحقیری را ضروری دانست و گفت: نقد دلسوزانه و مطالبه‌گری برای رفع مشکلات معیشتی و عمرانی، حق مردم است؛ اما نباید با سیاه‌نمایی، دستاوردها و پیشرفت‌های کشور نادیده گرفته شود.

وی حل مشکلات را نیازمند همکاری عمومی و تلاش مستمر مسئولان برای خدمت‌رسانی به مردم دانست و بر ضرورت تقویت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف جامعه تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی همچنین تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری و حفظ جایگاه علما و ارکان معنوی جامعه را مهم خواند و بر ضرورت وحدت، بصیرت و تمسک به آموزه‌های اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.