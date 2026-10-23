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۱ آبان ۱۴۰۵، ۸:۵۰

امام‌جمعه تبریز: فرهنگ فاطمی و عاشورایی عامل اقتدار ملت ایران است

امام‌جمعه تبریز: فرهنگ فاطمی و عاشورایی عامل اقتدار ملت ایران است

تبریز- نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی، فرهنگ فاطمی و عاشورایی و پیوند ملت ایران با مکتب اهل‌بیت(ع) را عامل اقتدار، پایداری و ایستادگی کشور در برابر فشارها و تحریم‌های دشمنان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل شامگاه پنجشنبه در آیین سوگواری ایام فاطمیه در شهر بناب شهرستان مرند، با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در امتداد مسیر رسالت و ولایت، تمسک به مکتب اهل‌بیت(ع) را از عوامل مهم پایداری ملت ایران در برابر فشارهای خارجی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه محبت به حضرت فاطمه زهرا(س) و امام حسین(ع) از سرمایه‌های معنوی جامعه اسلامی است، اظهار کرد: پیوند ملت ایران با فرهنگ فاطمی و عاشورایی، زمینه‌ساز مقابله با توطئه‌های دشمنان و تداوم حرکت جامعه اسلامی در مسیر تمدن‌سازی مهدوی است.

مطهری‌اصل با اشاره به روایتی از حضرت فاطمه زهرا(س) درباره معنای واقعی تشیع، تأکید کرد: پیروی از اهل‌بیت(ع) تنها به ابراز محبت محدود نمی‌شود، بلکه باید در رفتار، اخلاق و عمل به آموزه‌های دینی نمود پیدا کند.

به گفته وی، پرهیز از گناه، پایبندی به واجبات و دوری از محرمات الهی، رعایت حقوق مردم، خوش‌رفتاری و انجام مسئولیت‌های شرعی از نشانه‌های پیروی عملی از اهل‌بیت(ع) است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به حضور جوانان و نوجوانان در برپایی موکب‌ها، نمایشگاه‌های بصیرتی و فضاسازی معنوی شهر بناب مرند در ایام فاطمیه، این فعالیت‌ها را نشانه توجه مردم منطقه به مناسبت‌های مذهبی دانست.

وی در ادامه با اشاره به فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان با استفاده از ابزارهای مختلف درصدد ایجاد ناامیدی و وادار کردن ملت ایران به تسلیم هستند، اما پیوند مردم با مکتب عاشورا و فرهنگ فاطمی، مانعی در برابر این اقدامات به شمار می‌رود.

امام‌جمعه تبریز با اشاره به واقعه عاشورا و ایستادگی یاران امام حسین(ع) در برابر دشواری‌ها، خاطرنشان کرد: ملت ایران نیز با تقدیم شهدا و ایستادگی در برابر قدرت‌های جهانی، مسیر مقاومت را ادامه داده است.

مطهری‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ وحدت ملی و پرهیز از سیاه‌نمایی و خودتحقیری را ضروری دانست و گفت: نقد دلسوزانه و مطالبه‌گری برای رفع مشکلات معیشتی و عمرانی، حق مردم است؛ اما نباید با سیاه‌نمایی، دستاوردها و پیشرفت‌های کشور نادیده گرفته شود.

وی حل مشکلات را نیازمند همکاری عمومی و تلاش مستمر مسئولان برای خدمت‌رسانی به مردم دانست و بر ضرورت تقویت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف جامعه تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی همچنین تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری و حفظ جایگاه علما و ارکان معنوی جامعه را مهم خواند و بر ضرورت وحدت، بصیرت و تمسک به آموزه‌های اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

امام‌جمعه تبریز: فرهنگ فاطمی و عاشورایی عامل اقتدار ملت ایران است

کد مطلب 6986798

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