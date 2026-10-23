کوبیدن میخی دیگر بر تابوت تئاتر دانشجویی؛ اقتباسی از الیوت به صحنه رفت

گروه هنر خبرگزاری مهر-سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصه‌ای توجه‌برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش می‌تواند تا ساعت‌ها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانی‌های او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش می‌کنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالش‌های این هنر بپردازیم.

توقف ناگهانی و پرحاشیه اجراها در مجموعه تئاتر «لبخند»

مهم‌ترین حاشیه تئاتری این هفته، توقف ناگهانی فعالیت‌های مجموعه تئاتر «لبخند» در تهران بود. این مجموعه با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، ضمن ابراز تأسف و عذرخواهی از مخاطبان و گروه‌های نمایشی، اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی تمامی اجراهای این سالن متوقف شده است. بر اساس این اطلاعیه، اجرای ۸ اثر نمایشی شامل «منو یادت میاد»، «تن منهای من»، «منظومه پیامبر بدی‌ها» (به نویسندگی و کارگردانی محمد مساوات)، «هیچ»، «پیانیست»، «پر از رنج و شگفتی»، «بازی با» و «چهره مرد هنرمند در جوانی» لغو شده است.

اگرچه در این اطلاعیه رسمی دلیل روشنی برای این تعطیلی ذکر نشد و صرفاً بر پیگیری‌ها برای رفع مشکل تأکید شده بود، اما گمانه‌زنی‌ها و گزارش‌های غیررسمی حاکی از پلمب شدن این سالن نمایشی است. نکته قابل تأمل اینجاست که مجموعه «لبخند» در روزهای ۲۵ و ۲۶ مهر، میزبان اجراهای جشنواره دانشجویی «تئاتر تجربه» بود، اما تنها پس از گذشت ۲ روز از آغاز این رویداد، با توقف ناگهانی فعالیت‌ها و لغو برنامه‌های خود مواجه شد که این مسئله شوک بزرگی به گروه‌های دانشجویی و اجرایی وارد کرد.

به هر روی آنچه بیش از همه موجب دلسردی و تاسف مخاطبان تئاتر شده است، کوبیده شدن میخی دیگر بر تابوت تئاتر دانشجویی است؛ تئاتری که پیش از این و با توقف جشنواره تئاتر دانشگاهی کم‌فروغ‌تر شده بود؛ گویی که این روزها همه بر آنند تا اندک شعله‌های تئاتر دانشجویی را نیز به تاریکی بسپارند.

پایان جشن عروسک‌ها با یاد شهدای میناب و تجلیل از پیشکسوتان

آئین اختتامیه بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، عصر ۳۰ مهر با حضور مدیران فرهنگی، هنرمندان و علاقه‌مندان در مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. این مراسم که اجرای آن بر عهده مونا فرجاد بود، با ادای احترام و گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» میناب آغاز شد. در این دوره که به صورت غیررقابتی برگزار شد، به تمامی گروه‌های شرکت‌کننده مدالیوم جشنواره اهدا شد.

از مهم‌ترین بخش‌های این رویداد، تجلیل ویژه از یک عمر فعالیت حرفه‌ای ۲ چهره ماندگار تئاتر عروسکی ایران، هما جدی‌کار و عادل بزدوده با حضور هنرمندانی چون مرضیه برومند بود. مهدی شفیعی، معاون هنری وزارت ارشاد نیز در این مراسم خواستار تداوم اجراهای عمومی آثار عروسکی در طول سال شد.

تازه‌ترین وضعیت جسمانی رضا آشفته و هشدار درباره تأخیر در پیوند کلیه

رضا آشفته منتقد باسابقه و شناخته‌شده تئاتر کشور، به دلیل عفونت ریه و عوارض ناشی از نارسایی کلیوی بار دیگر در بیمارستان فیروزگر تهران بستری شد. وی که سال‌هاست با مشکل دیالیز دست‌وپنجه نرم می‌کند، از ضعف شدید سیستم ایمنی بدن خود خبر داد و نسبت به وعده‌های محقق‌نشده مسئولان وزارت بهداشت و وزارت ارشاد گلایه کرد.

به گفته آشفته، با وجود وعده‌هایی که حدود ۲ سال پیش برای تسریع در روند پیوند کلیه به وی داده شده بود، این وعده‌ها هنوز عملی نشده‌اند. پزشکان هشدار داده‌اند که ادامه روند فعلی دیالیز در بلندمدت می‌تواند شرایط دسترسی عروقی را دشوارتر کرده و انجام عمل پیوند را با محدودیت‌های جدی و خطرات جانبی مواجه کند.

پرده پایانی نمایش «جزیره» و تجلیل از اکبر زنجانپور

اجرای نمایش «جزیره» به کارگردانی و نقش‌آفرینی اکبر زنجانپور، شامگاه جمعه ۲۴ مهر در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به ایستگاه پایانی رسید. در مراسم اختتامیه این اثر، با حضور مدیران هنری و هنرمندان، از سال‌ها حضور مستمر و اندیشه‌محور اکبر زنجانپور در عرصه نمایش قدردانی به عمل آمد. اتابک نادری به نمایندگی از وزیر فرهنگ لوح تقدیری به وی اهدا کرد و نمایندگان خانه تئاتر نیز آثار او را همواره مبتنی بر ارتقای آگاهی و تفکر مخاطب دانستند.

بازگشت «سلطان مار» بهرام بیضایی پس از دهه‌ها به صحنه

نمایش «سلطان مار» به نویسندگی بهرام بیضایی و با طراحی و کارگردانی امیر سفیری، از سوم آبان‌ در تالار حافظ تهران روی صحنه می‌رود. این نمایشنامه که نخستین بار در سال ۱۳۴۸ به کارگردانی خودِ بیضایی در تماشاخانه سنگلج اجرا شده بود، اثری مبتنی بر افسانه‌ها و روایت‌های کهن ایرانی است و داستانی اسطوره‌ای درباره تولد فرزندی غیرانسانی در یک خاندان پادشاهی را روایت می‌کند.

بدرقه سیروس ابراهیم‌زاده

مراسم تشییع پیکر سیروس ابراهیم‌زاده، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، صبح ۲۹ مهر با حضور جمع کثیری از هنرمندان در محوطه خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این مراسم چهره‌هایی چون همایون اسعدیان، رضا بابک و کورش سلیمانی به ایراد سخن پرداختند و از دانش آکادمیک، تسلط بر ادبیات و شوخ‌طبعی این هنرمند یاد کردند. همسر زنده‌یاد ابراهیم‌زاده نیز انتقال پیکر او به ایران را تحقق آخرین آرزوی این هنرمند برای آرمیدن در خاک وطن دانست.

اجرای تحسین‌برانگیز «جنایت در کلیسا»

نمایشنامه شاعرانه تی. اس. الیوت این روزها با نقش‌آفرینی درخشان دیوید سوشه در نقش «توماس بکت» و کارگردانی تام لیتلر در کلیسای تاریخی «سنت جان دیواین» منطقه ریچموند بریتانیا روی صحنه است. این اجرای مکان‌ویژه (Site-specific) با بهره‌گیری هوشمندانه از معماری گوتیک کلیسا، نورپردازی با شمع و موسیقی تأثیرگذار، تقابل وجدان فردی با قدرت حاکم را به‌زیبایی به تصویر کشیده و نقدهای بسیار مثبتی دریافت کرده است.

بازگشت درن براون با «فقط انسان»

درن براون، توهم‌گرای روان‌شناختی سرشناس، پس از سه سال غیبت با اجرای زنده و معمایی «فقط انسان» به سالن آپولو در وست‌اند لندن بازگشته است. این نمایش مفاهیم عمیق فلسفی چون اراده آزاد و امکان پیش‌بینی آینده را به چالش می‌کشد. براون با بهره‌گیری از تکنیک‌های پیچیده هیپنوتیزم، قدرت تلقین و مشارکت فعال تماشاگران، تجربه‌ای نفس‌گیر خلق کرده است که ذهن مخاطب را در مرز میان واقعیت و توهم معلق نگه می‌دارد.