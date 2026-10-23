سید عادل رهبریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کسب مقام نخست کشوری در رشته آتل‌بندی توسط دختران جوان استان و قرار گرفتن تیم‌های پسران در جایگاه دوم سه رشته رقابتی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای جوانان استان در فراگیری و اجرای مهارت‌های امدادی است.

وی افزود: مسابقات رفاقت مهر فرصت ارزشمندی برای ارزیابی توانایی‌های عملی جوانان، تقویت روحیه کار گروهی، افزایش اعتمادبه‌نفس و ارتقای آمادگی آنان برای مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری به شمار می‌رود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه‌وبویراحمد با تأکید بر اهمیت آموزش مستمر و تمرین مهارت‌های امدادی بیان کرد: تربیت نیروهای توانمند، مسئولیت‌پذیر و آماده خدمت‌رسانی از اهداف مهم این آموزش‌هاست و جوانان آموزش‌دیده می‌توانند هنگام وقوع حوادث، نقش مؤثری در امدادرسانی به آسیب‌دیدگان ایفا کنند.

رهبریان همچنین با قدردانی از اعضای تیم‌های شرکت‌کننده، مربیان و عوامل اجرایی، این موفقیت‌ها را مایه افتخار خانواده بزرگ هلال‌احمر استان دانست و ابراز امیدواری کرد جوانان کهگیلویه‌وبویراحمد با تداوم آموزش، تمرین و تلاش، در عرصه‌های ملی و فعالیت‌های امدادی به موفقیت‌های بیشتری دست یابند.

وی ادامه داد: تیم پسران هلال‌احمر کهگیلویه‌وبویراحمد در رشته اسکان اضطراری و همچنین رشته ارزیابی، تریاژ و حمل یک‌نفره، مقام دوم را کسب کرد و همچنین این استان در رشته ارزیابی، تریاژ و حمل دونفره نیز در ترکیب تیم‌های مشترک حائز مقام دوم شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه‌وبویراحمد یادآور شد: در بخش دختران نیز اعضای جوان جمعیت هلال‌احمر استان با کسب مقام نخست رشته آتل‌بندی، عنوان قهرمانی این رشته را به دست آوردند.