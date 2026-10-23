محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت شبکه آبرسانی اظهار کرد: در روزهای اخیر شاهد بروز چند مورد شکستگی در خطوط انتقال آب بودیم که با تلاش شبانه‌روزی اکیپ‌های تعمیراتی، این مشکلات در کمترین زمان ممکن برطرف شد و آب پایدار به مدار بازگشت.

وی با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و احتمال یخ‌زدگی تاسیسات آبی افزود: از شهروندان درخواست می‌کنیم برای پیشگیری از بروز خسارت، حتماً شیرفلکه کولرهای آبی خود را بسته و نسبت به عایق‌بندی کنتور و لوله‌های آب اقدام کنند تا در روزهای سرد سال با مشکل مواجه نشوند.

این مسئول با تاکید بر آمادگی کامل این شرکت برای خدمات‌رسانی تصریح کرد: همکاران ما در سامانه ۱۲۲ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارش‌های مردمی هستند و در صورت مشاهده هرگونه شکستگی یا افت فشار، شهروندان می‌توانند با این شماره تماس بگیرند تا اکیپ‌های امدادی در سریع‌ترین زمان در محل حاضر شوند.

مدیر آبفای ایلام با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف آب خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی، از تمامی شهروندان انتظار داریم با رعایت الگوی مصرف بهینه، ما را در ارائه پایدار خدمات یاری کنند تا تمامی مناطق استان از نعمت آب شرب سالم بهره‌مند باشند.

وی در پایان تاکید کرد: آمادگی کامل برای تامین آب شرب در شرایط جوی نامساعد وجود دارد و هیچ مشکلی در این زمینه متوجه شهروندان نخواهد بود، اما همراهی مردم در صرفه‌جویی، نقش کلیدی در پایداری شبکه ایفا می‌کند.