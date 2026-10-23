عملیات تیراندازی در الخلیل نظامیان اسرائیلی را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دو جوان فلسطینی امروز جمعه پس از درگیری مسلحانه با نظامیان رژیم صهیونیستی در نزدیکی شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری به شهادت رسیدند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد این دو نفر عامل عملیات تیراندازی به یک ایست بازرسی نظامی در منطقه فرش الهوا بوده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، در این عملیات که یک برج نظامی را هدف قرار داد، شش نظامی زخمی شدند که حال دو نفر از آن‌ها وخیم است.

در پی این حادثه، ارتش رژیم صهیونیستی نیروهای کمکی به منطقه اعزام کرد و با اعمال محاصره امنیتی در شماری از روستاهای اطراف الخلیل، عملیات جست‌وجو را برای یافتن عاملان تیراندازی آغاز کرد.

در گزارش تکمیلی وب‌سایت عبری واللا به نقل از یک منبع آمده است که این تیراندازی یک گردان ذخیره وابسته به جبهه داخلی ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده و تبادل آتش با برج نظامی اسرائیل بیش از ۲۰ دقیقه ادامه داشته است که مانع از انتقال زخمی ها شده است.