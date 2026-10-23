نرگس دستیار در حاشیه جشنواره فرهنگی ورزشی «شهر پویا» در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته تبریک بدنی و گرامی است شهدای ورزشکار اظهار کرد:اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان در این هفته برنامه‌های متنوعی برای مدارس، ادارات، اولیای دانش‌آموزان و شهروندان تدارک دیده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان افزود: برگزاری «شهر پویا» یا«میدان پویا» یکی از مهم‌ترین این برنامه هاست که صرفاً ویژه دانش‌آموزان نیست و خانواده‌ها، اولیا، کارکنان آموزش و پرورش و شهروندان را نیز در مسیر سلامت جسمی و روحی همراه می‌کند.

وی ادامه داد: این جشنواره با محوریت انسجام میان خانواده‌ها، هماهنگی و همراهی اولیای دانش‌آموزان و شهروندان با حوزه آموزش و پرورش و سلامت برگزار می‌شود و استان گیلان در این زمینه پایلوت وزارتی و کشوری است.

دستیار با اشاره به حضور مهمانان وزارتی در هفته تربیت بدنی گفت: از ابتدای این هفته، المپیادهای درون مدرسه‌ای در همه شهرستان‌ها آغاز شده و برنامه‌ها به صورت متمرکز، همزمان و آنلاین در کلیه شهرستان‌ها و ادارات اجرا می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان افزود: اکنون نیز «شهر پویا» در مرکز استان، رشت، و تمام شهرستان های گیلان در حال برگزاری است و این برنامه در پاسداشت حضور مردم و همراهی کسانی برگزار می‌شود که در حدود هشت ماه گذشته در این مسیر مبعوث شده‌اند.

وی با اشاره به مشارکت بسیج دانش آموزی شهرداری و نهادهای مختلف در برگزاری این جشنواره فرهنگی ورزشی گفت:هدف نهایی، تقویت مشارکت خانواده‌ها و شهروندان در حوزه سلامت و تربیت بدنی، همراهی با آموزش و پرورش و گسترش نشاط اجتماعی در سطح استان است.