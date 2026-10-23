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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

جشنواره «شهر پویا» سلامت خانواده‌ها را با مشارکت شهروندان تقویت می کند

جشنواره «شهر پویا» سلامت خانواده‌ها را با مشارکت شهروندان تقویت می کند

رشت- مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی «شهر پویا» گفت: جشنواره فرهنگی -ورزشی «شهر پویا» سلامت خانواده‌ها را با مشارکت شهروندان تقویت می کند.

نرگس دستیار در حاشیه جشنواره فرهنگی ورزشی «شهر پویا» در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته تبریک بدنی و گرامی است شهدای ورزشکار اظهار کرد:اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان در این هفته برنامه‌های متنوعی برای مدارس، ادارات، اولیای دانش‌آموزان و شهروندان تدارک دیده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان افزود: برگزاری «شهر پویا» یا«میدان پویا» یکی از مهم‌ترین این برنامه هاست که صرفاً ویژه دانش‌آموزان نیست و خانواده‌ها، اولیا، کارکنان آموزش و پرورش و شهروندان را نیز در مسیر سلامت جسمی و روحی همراه می‌کند.

وی ادامه داد: این جشنواره با محوریت انسجام میان خانواده‌ها، هماهنگی و همراهی اولیای دانش‌آموزان و شهروندان با حوزه آموزش و پرورش و سلامت برگزار می‌شود و استان گیلان در این زمینه پایلوت وزارتی و کشوری است.

دستیار با اشاره به حضور مهمانان وزارتی در هفته تربیت بدنی گفت: از ابتدای این هفته، المپیادهای درون مدرسه‌ای در همه شهرستان‌ها آغاز شده و برنامه‌ها به صورت متمرکز، همزمان و آنلاین در کلیه شهرستان‌ها و ادارات اجرا می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان افزود: اکنون نیز «شهر پویا» در مرکز استان، رشت، و تمام شهرستان های گیلان در حال برگزاری است و این برنامه در پاسداشت حضور مردم و همراهی کسانی برگزار می‌شود که در حدود هشت ماه گذشته در این مسیر مبعوث شده‌اند.

وی با اشاره به مشارکت بسیج دانش آموزی شهرداری و نهادهای مختلف در برگزاری این جشنواره فرهنگی ورزشی گفت:هدف نهایی، تقویت مشارکت خانواده‌ها و شهروندان در حوزه سلامت و تربیت بدنی، همراهی با آموزش و پرورش و گسترش نشاط اجتماعی در سطح استان است.

کد مطلب 6986812

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