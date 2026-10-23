به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، یک شرکت امنیت سایبری گزارش داد که پس از علنی شدن این آسیب‌پذیری، میلیون‌ها تلاش برای حملات سایبری ثبت شده است.

این نگرانی به زبان برنامه‌نویسی PHP مربوط می‌شود که بخش بزرگی از وب بر پایه آن فعالیت می‌کند. باگی در این فناوری شناسایی شد که می‌توانست به هکرها اجازه دهد به وب‌سایت‌های استفاده‌کننده از آن، نفوذ کنند.

تعطیلی اضطراری خدمات بانکی، خطوط هوایی، راه‌آهن، سامانه‌های مالیاتی و خدمات دولتی از توکیو تا هلسینکی نشان داد که سیستم‌های عمومی و شرکتی تا چه اندازه به این نرم‌افزار وابسته‌اند و پس از علنی شدن چنین نقص‌هایی، رفع سریع آن‌ها تا چه اندازه دشوار است.

ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت، روز پنجشنبه در رویدادی متعلق به این شرکت در شهر کلن آلمان گفت: می‌دانم که این روز و شبی طولانی برای همه متخصصان فناوری اطلاعات و امنیت بود. مدت‌هاست که با چنین چیزی روبرو نشده‌ام.

به گفته او این اتفاق اهمیت ساخت سیستم‌های دیجیتالی که بتوان آنها را به‌صورت امن نگهداری و به‌روزرسانی کرد، برجسته کرده است.

توسعه‌دهندگان PHP روز چهارشنبه برای رفع آسیب‌پذیری‌هایی که سال‌ها در این نرم‌افزار پنهان مانده بودند، اصلاحیه‌های فوری منتشر کردند. این نقص‌ها با کمک هوش مصنوعی کشف شده بودند و توسعه‌دهندگان از کاربران خواستند فوراً نرم‌افزار خود را به‌روزرسانی کنند.

مادلین لارنس، از بنیان‌گذاران شرکت امنیت سایبری بلژیکی آیکیدو سکیوریتی، گفت: جزئیات این آسیب‌پذیری‌ها پیش از آماده شدن اصلاحیه‌ها به‌صورت عمومی منتشر شد و از آن زمان تاکنون، حملاتی نیز گزارش شده است.

او افزود: بنابراین، شرکت‌ها در حال رقابت برای به‌روزرسانی سیستم‌های خود هستند، در حالی که مهاجمان می‌توانند از هوش مصنوعی برای سوءاستفاده از این آسیب‌پذیری‌ها استفاده کنند. تمام ماجرا همین رقابت است.

شرکت‌ها و دولت‌ها در حالی مشغول نصب اصلاحیه‌های امنیتی و تعلیق موقت وب‌سایت‌ها به‌عنوان اقدامی پیشگیرانه بودند که به گفته شرکت خدمات ابری کلادفلر، تلاش‌های هکری به میلیون‌ها مورد افزایش یافت.

متیو پرینس، مدیرعامل کلادفلر در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در ۱۰ ساعت پیش از اعلام عمومی این آسیب‌پذیری، در سراسر شبکه خود هزاران تلاش برای سوءاستفاده از آن مشاهده کردیم.

او افزود: «این رقم در ۴۵ دقیقه پس از اعلام عمومی به ده‌ها هزار مورد رسید، ظرف دو ساعت به صدها هزار مورد افزایش یافت و اکنون به میلیون‌ها مورد رسیده است.»

شرکت‌های ژاپنی از جمله کارگزاری نومورا، گروه مالی میتسوبیشی یواف‌جی، شرکت هواپیمایی آنا و شرکت راه‌آهن شرق ژاپن روز پنجشنبه اعلام کردند که در چارچوب اقدامات اضطراری، برخی از خدمات اینترنتی خود را به‌طور موقت متوقف می‌کنند.

شرکت بیمه توکیو مارین هولدینگز نیز اعلام کرد که وب‌سایت یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود را به حالت تعلیق درآورده است.