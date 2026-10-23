ترامپ برای افزایش تولید نفت آمریکا به قانون تولید دفاعی متوسل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، در حالی که جنگ علیه ایران آسیب‌پذیری آمریکا در مقابل اختلالات عرضه جهانی نفت خام و افزایش بهای سوخت را آشکار کرده است، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد تولید نفت، پالایش و فعالیت‌های مرتبط با آن برای دفاع ملی این کشور ضروری است؛ اقدامی که می‌تواند امکان تخصیص منابع مالی دولت فدرال به پروژه‌های سوخت‌های فسیلی را فراهم کند.

ترامپ در یادداشتی ریاست‌جمهوری، به بخش ۳۰۳ قانون تولیدات دفاعی آمریکا، مصوب دوران جنگ سرد استناد کرد. این قانون به دولت اجازه می‌دهد از تولید نفت، خطوط لوله، تأسیسات ذخیره‌سازی و پایانه‌های دریایی حمایت مالی کند.

ترامپ در یادداشتی خطاب به وزیر جنگ آمریکا نوشت که در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۴۱۵۶ و در چارچوب قانون وضعیت اضطراری ملی، وضعیت اضطراری انرژی در این کشور را اعلام کرده بود.

وی اذعان کرد ظرفیت ناکافی آمریکا در زمینه تولید، انتقال، پالایش و تولید انرژی، تهدیدی غیرعادی و فوق‌العاده برای اقتصاد، امنیت ملی و سیاست خارجی این کشور به شمار می‌رود. ترامپ همچنین گفت عرضه ناکافی و ناپایدار انرژی، آمریکا را در برابر بازیگران خارجی متخاصم آسیب‌پذیر می‌کند و تهدیدی فزاینده برای رفاه و امنیت ملی این کشور است.

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: تضمین ظرفیت پایدار داخلی برای تولید، پالایش و پشتیبانی لجستیکی نفت، نقشی محوری در آمادگی دفاعی ایالات متحده دارد.

او همچنین با اشاره به نقش سوخت‌های نفتی در تأمین نیازهای نیروهای مسلح، بخش صنعتی و زیرساخت‌های حیاتی آمریکا هشدار داد که بدون اقدام فوری دولت فدرال، توان دفاعی این کشور همچنان در برابر اختلال آسیب‌پذیر خواهد بود.

این تصمیم حوزه‌های اکتشاف و تولید نفت، خطوط لوله جمع‌آوری و انتقال، تأسیسات ذخیره‌سازی و پایانه‌های دریایی را دربر می‌گیرد.

افزایش بهای نفت در پی جنگ با ایران، فشار اقتصادی بر دولت دونالد ترامپ را تشدید کرده و رئیس‌جمهور آمریکا بارها وعده کاهش قیمت‌ها پس از پایان جنگ را داده است. همچنین محدودیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، فشارهای اقتصادی بر دولت دونالد ترامپ را تشدید کرده است.