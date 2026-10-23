نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو نسبتاً پایداری را طی جمعه تا یکشنبه شب در خراسان شمالی انتظار داریم و طی این مدت پدیده غالب در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و در ساعت‌های صبحگاهی غبار صبحگاهی پیش‌بینی می‌گردد.

وی در ادامه افزود: طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه همراه با عبور موج ناپایداری، فعالیت سامانه بارشی را به‌صورت بارش باران، مه، در پاره‌ای نقاط رگبارباران و رعدوبرق و وزش باد لحظه‌ای نسبتاً شدید در استان انتظار داریم.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: شدت بارش برای دوشنبه حوالی ظهر تا اوایل شب اغلب در مناطق نیمه غربی و دامنه‌ها و ارتفاعات مرکزی و سه‌شنبه در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی و اغلب مناطق نیمه شرقی استان برآورد می‌گردد.

داداشی بیان کرد: از نظر دمایی کاهش نسبی دمای بیشینه و تغییرات جزئی دمای کمینه را طی جمعه تا صبح چهارشنبه انتظار داریم.

وی در خصوص وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته گفت: ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۲ درجه سانتی‌گراد سردترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۲۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۸ و ۲۳ درجه سانتی‌گراد بود.

داداشی در پایان افزود: در بین مراکز شهرستان‌های استان، فاروج با کمینه دمای ۳ درجه سانتی‌گراد سردترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۲۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.