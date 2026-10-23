به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امید محلاتی صبح جمعه در نشست توانمندسازی رابطین شبکه بانور و سرشبکه‌های طرح «قبس» در نوشهر، با تشریح مبانی شبکه‌سازی اسلامی، بر ضرورت شکل‌گیری شبکه‌ای مؤمنانه، منسجم و اثرگذار در عرصه رسانه و فضای مجازی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام محلاتی در این نشست که با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای در مجتمع شهید رسولی شهرستان نوشهر برگزار شد، تفاوت‌های شبکه‌سازی اسلامی با الگوهای غربی را تبیین کرد و حقوق متقابل مؤمنان و پیوندهای مبتنی بر ولایت الهی را از مؤلفه‌های اساسی شکل‌گیری شبکه‌ای اثرگذار و تمدن‌ساز دانست.

وی همچنین با تبیین الگوی جامع پردازش اسلامی، هدف اصلی طرح «قبس» را تحقق اصول و مبانی اسلامی در عرصه رسانه و فضای مجازی عنوان کرد.

حجت‌الاسلام کریمی با اشاره به ظرفیت مساجد و نیروهای مسجدی در زیست‌بوم فضای مجازی اظهار کرد: طرح «قبس» با هدف توانمندسازی فعالان مسجدی طراحی شده است تا این افراد از جایگاه مصرف‌کننده محتوا فراتر رفته و به کنشگرانی آگاه، جریان‌ساز و روشنگر در شبکه‌های ارتباطی خود تبدیل شوند.

وی با تأکید بر ضرورت حضور هدفمند و اثرگذار نیروهای مؤمن و انقلابی در عرصه رسانه، توانمندسازی کنشگران مردمی و ارتقای مهارت‌های تولید و انتشار محتوای اثربخش را از راهبردهای مهم این طرح برای تقویت نقش‌آفرینی فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی برشمرد.

فاطمه داداش‌پور از اعضای شبکه باتور نیز با اشاره به اهداف برگزاری این نشست، توسعه شبکه بانوان فعال فرهنگی، ارتقای مهارت‌های رسانه‌ای و افزایش هم‌افزایی میان رابطین شبکه بانور و سرشبکه‌های طرح «قبس» را از محورهای این برنامه عنوان کرد.

وی افزود: شکل‌گیری شبکه‌ای منسجم، آگاه و مسئله‌محور از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، زمینه را برای مواجهه فعالانه‌تر با تحولات فضای مجازی و تقویت کنشگری مؤثر نیروهای مردمی فراهم می‌کند.