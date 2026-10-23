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۱ آبان ۱۴۰۵، ۹:۱۷

اجتماع دویست‌وسی‌وهفتم «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

اجتماع دویست‌وسی‌وهفتم «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - دویست‌وسی‌وهفتمین اجتماع «نحن منتقمون» شامگاه جمعه یکم آبان‌ماه در پارک معلم کرمانشاه با محوریت حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وسی‌وهفتمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه شامگاه جمعه یکم آبان‌ماه در این شهر برگزار خواهد شد.

این مراسم در چارچوب آخرین روز از هفته سی‌وچهارم تجمعات شبانه، از ساعت ۲۰:۳۰ در پارک معلم کرمانشاه واقع در فرهنگیان فاز یک برگزار می‌شود.

اجتماع «نحن منتقمون» با هدف حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب برگزار خواهد شد.

فریاد خونخواهی رهبر شهید نیز از دیگر محورهای اعلام‌شده برای این گردهمایی است.

دویست‌وسی‌وهفتمین اجتماع مردم کرمانشاه با عنوان «نحن منتقمون» در ادامه تجمعات شبانه این شهر برگزار می‌شود و پارک معلم در فرهنگیان فاز یک، میزبان شرکت‌کنندگان در این مراسم خواهد بود.

کد مطلب 6986824

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