به گزارش خبرنگار مهر، دویستوسیوهفتمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه شامگاه جمعه یکم آبانماه در این شهر برگزار خواهد شد.
این مراسم در چارچوب آخرین روز از هفته سیوچهارم تجمعات شبانه، از ساعت ۲۰:۳۰ در پارک معلم کرمانشاه واقع در فرهنگیان فاز یک برگزار میشود.
اجتماع «نحن منتقمون» با هدف حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب برگزار خواهد شد.
فریاد خونخواهی رهبر شهید نیز از دیگر محورهای اعلامشده برای این گردهمایی است.
دویستوسیوهفتمین اجتماع مردم کرمانشاه با عنوان «نحن منتقمون» در ادامه تجمعات شبانه این شهر برگزار میشود و پارک معلم در فرهنگیان فاز یک، میزبان شرکتکنندگان در این مراسم خواهد بود.
نظر شما