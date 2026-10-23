به گزارش خبرگزاری مهر،در یک بسته خبری، مروری داریم بر مهم‌ترین اخبار و اقدامات پلیس تهران بزرگ؛ از دستگیری متهمان به سرقت‌های سریالی، گوشی‌قاپی و سرقت از منازل و خودروها تا کشف محموله شیرآلات ساختمانی مشکوک به قاچاق به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان و دستگیری سردفتر متهم به جعل اسناد ازدواج با هدف دریافت تسهیلات بانکی. جزئیات این اخبار را در ادامه می‌خوانید.

دستگیری متهم به اخاذی از فروشندگان خودرو در تهران

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت از دستگیری فردی خبر داد که به گفته پلیس، با سوءاستفاده از معاملات خودرو و تهدید با سلاح سرد، از فروشندگان اخاذی می‌کرد.

بر اساس اعلام پلیس، متهم با طرح ادعاهایی درباره وضعیت فنی یا رنگ خودرو و مطالبه وجه تحت عنوان خسارت، از برخی فروشندگان پول دریافت می‌کرد. در یکی از این موارد، پس از مخالفت فروشنده با پرداخت وجه درخواستی، درگیری رخ داد و شاکی با سلاح سرد مجروح شد.

مأموران پایگاه پنجم پلیس اطلاعات تهران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، متهم را در جریان یک قرار مرتبط با معامله خودرو دستگیر کردند. پس از انتشار خبر دستگیری، تعدادی از شهروندان دیگر نیز شکایت‌هایی را در ارتباط با این پرونده مطرح کردند. تحقیقات با هدف بررسی ابعاد پرونده و شناسایی سایر شاکیان ادامه دارد.

کشف محموله شیرآلات ساختمانی قاچاق به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان در شهرری

جانشین پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف محموله شیرآلات ساختمانی فاقد اسناد قانونی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان در محدوده شهرری خبر داد.

سرهنگ کارآگاه اسماعیل عبدی اعلام کرد مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، انباری را که محل نگهداری و دپوی کالاهای مشکوک به قاچاق بود، شناسایی کردند. بررسی‌ها نشان می‌داد کالاها پس از تخلیه در انبار، با خودروهای باری به بازار منتقل می‌شدند.

در بازرسی از این محل، محموله شیرآلات ساختمانی فاقد اسناد و مدارک قانونی کشف شد. برای این پرونده اقدامات قضایی انجام شده و متهم به همراه پرونده به مرجع قضایی معرفی شده است.

دستگیری متهم به سرقت لوازم خودرو در مهرآباد

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری متهم به سرقت لوازم و محتویات خودرو در محدوده مهرآباد و خیابان شهیدان خبر داد.

به گفته سرهنگ عبدالوهاب علائی، مأموران کلانتری ۱۱۹ مهرآباد پس از دریافت گزارش‌های مردمی و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، هویت متهم را شناسایی و او را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

در بازرسی از مخفیگاه متهم، تعدادی تجهیزات صوتی خودرو، جک و لاستیک زاپاس کشف شد که احتمال ارتباط آن‌ها با سرقت‌های انجام‌شده مطرح است. بنا بر اعلام پلیس، متهم به چندین فقره سرقت از خودروهای پارک‌شده اعتراف کرده و پرونده برای رسیدگی قضایی ارسال شده است.

دستگیری سارق باتری خودرو در محدوده قائم

سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری متهم به سرقت باتری و لوازم خودرو در محدوده کلانتری قائم خبر داد.

سرهنگ سیدامین موسوی گفت: مأموران در پی وقوع چند فقره سرقت، با انجام اقدامات فنی و تعقیب و مراقبت، متهم را هنگام سرقت شناسایی و دستگیر کردند.

در بازرسی از مخفیگاه و محل تردد این فرد، تعدادی باتری خودرو که بنا بر بررسی‌های اولیه مشکوک به سرقت بودند، کشف شد. متهم پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، با صدور قرار قضایی بازداشت و به زندان منتقل شد.

دستگیری متهم به موبایل‌قاپی در شهرک غرب

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری یکی از متهمان سابقه‌دار پرونده‌های موبایل‌قاپی در محدوده شهرک غرب خبر داد.

سرهنگ محمد افشار اظهار کرد: مأموران کلانتری شهرک قدس هنگام گشت‌زنی در محدوده بلوار دریا به موتورسیکلتی با پلاک مخدوش و دو سرنشین مشکوک شدند. مأموران در ادامه متوجه سرقت تلفن همراه یکی از شهروندان شدند و برای دستگیری سرنشینان وارد عمل شدند.

پس از تعقیب و گریز، یکی از متهمان دستگیر شد و همدست او موفق به فرار شد. تلفن همراه شاکی نیز از متهم دستگیرشده کشف شد. به گفته پلیس، متهم به چندین فقره موبایل‌قاپی اعتراف کرده و تحقیقات برای دستگیری همدست متواری و شناسایی سایر شاکیان ادامه دارد.

دستگیری سه متهم به سرقت باتری خودرو در شرق تهران

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سه متهم به سرقت باتری خودرو در محدوده شرق تهران خبر داد.

سرهنگ محمد کبودتبار اعلام کرد مأموران کلانتری شهدای تهران هنگام گشت‌زنی در محدوده خیابان پاسدار گمنام، افرادی را شناسایی کردند که یکی از آن‌ها در حال سرقت باتری خودرو بود و دو نفر دیگر در نزدیکی محل حضور داشتند.

هر سه نفر دستگیر شدند و یک باتری خودرو نیز از آنان کشف شد. بررسی‌های تکمیلی برای شناسایی مالک خودرو انجام شد و بنا بر اعلام پلیس، متهمان در جریان تحقیقات به چندین فقره سرقت مشابه اعتراف کردند. پرونده با دستور قضایی به مرجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

کشف تجهیزات راهداری مسروقه در جنوب تهران

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری متهم به سرقت تجهیزات راهداری در محدوده مترو زمزم خبر داد.

سرهنگ ابراهیم مختاری گفت: در پی گزارش سرقت تجهیزات راهداری، مأموران با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و جمع‌آوری اظهارات شاهدان، سرنخ‌هایی درباره هویت متهم به دست آوردند.

پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی، مخفیگاه متهم شناسایی شد و در بازرسی از آن، تعدادی از اموال مسروقه، از جمله بشکه‌های مربوط به تجهیزات سد معبر، کشف شد.

به گفته پلیس، شاکی پرونده با حضور در مقر انتظامی، متهم را شناسایی کرد و اموال کشف‌شده را متعلق به خود دانست. پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.

دستگیری متهم به سرقت موتورسیکلت در بازار تهران

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری متهم به سرقت موتورسیکلت در محدوده بازار تهران و کشف یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی خبر داد.

سرهنگ رضا صادقی‌پور اظهار کرد: مأموران هنگام گشت‌زنی هدفمند در محدوده کلانتری بازار به موتورسیکلتی با دو سرنشین مشکوک شدند. با نزدیک شدن مأموران، یکی از افراد فرار کرد که پس از تعقیب و گریز دستگیر شد.

بررسی‌ها و استعلام از مرکز پیام پلیس نشان داد موتورسیکلت مورد استفاده دارای سابقه سرقت است. به گفته پلیس، متهم دارای سوابق مرتبط با سرقت بوده و تحقیقات برای شناسایی مالک موتورسیکلت و بررسی احتمال ارتباط او با سرقت‌های دیگر ادامه دارد.

دستگیری سه متهم به سرقت کلکسیون عتیقه و آلبوم‌های سکه و اسکناس در تهران

فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سه متهم به سرقت کلکسیونی از اشیای قدیمی و آنتیک، آلبوم‌های سکه و اسکناس ایرانی و خارجی خبر داد. دو نفر نیز در ارتباط با خرید اموال مسروقه بازداشت شدند.

سرهنگ علی عقیلی گفت: پس از ثبت شکایت یکی از شهروندان درباره سرقت این مجموعه از منزل وی، کارآگاهان با بررسی صحنه سرقت، تحقیقات میدانی و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته، عاملان را شناسایی کردند.

دو متهم در تهران دستگیر شدند و با ادامه تحقیقات، متهم سوم نیز در محدوده تهرانپارس بازداشت شد. بنا بر اعلام پلیس، هر سه نفر به سرقت اعتراف کردند و بخشی از اموال کشف شد.

همچنین دو فرد متهم به خرید اموال مسروقه دستگیر شدند که بنا بر اعلام پلیس، به خرید اموال از سارقان اعتراف کردند. اموال کشف‌شده به شاکی تحویل داده شد و سه متهم اصلی با صدور قرار قضایی به زندان معرفی شدند.

دستگیری راکب موتورسیکلت مسروقه پس از تعقیب‌وگریز در میدان انقلاب

رئیس مرکز پشتیبانی از عملیات پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری راکب یک موتورسیکلت دارای سابقه سرقت در محدوده میدان انقلاب خبر داد.

سرهنگ مرتضی ایمانی اظهار کرد: مأموران گشت پلیس آگاهی هنگام گشت‌زنی به یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند. بررسی‌های پلیسی نشان داد این وسیله نقلیه دارای سابقه سرقت است.

راکب موتورسیکلت به اخطارهای مأموران برای توقف توجه نکرد و در محدوده خیابان کارگر شمالی متواری شد، اما مأموران پس از تعقیب‌وگریز او را متوقف و دستگیر کردند.

به گفته پلیس، در جریان این عملیات خسارت جانی یا مالی گزارش نشد. موتورسیکلت برای بررسی‌های لازم به پارکینگ منتقل شد و متهم برای ادامه تحقیقات در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی قرار گرفت. این فرد بنا بر اعلام پلیس فاقد سابقه کیفری است.

دستگیری سارق داخل خودرو با استفاده از تاکسی پژو زردرنگ

معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که به گفته پلیس، با استفاده از یک دستگاه تاکسی پژو زردرنگ از داخل خودروهای شهروندان در مناطق مختلف تهران سرقت می‌کرد.

سرهنگ مسعود گلپسند اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان درباره سرقت طلا، وجه نقد، مدارک و لوازم از داخل خودروی شخصی در محدوده خیابان خردمند جنوبی، کارآگاهان با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و شواهد موجود، هویت متهم را شناسایی کردند.

در بازرسی از محل اختفای متهم، بخشی از اموال شاکی و لباس مورد استفاده وی هنگام سرقت کشف شد. متهم به سرقت از خودروی شاکی اعتراف کرد و مدعی شد سرقت‌های دیگری نیز در نقاط مختلف تهران انجام داده است.

در ادامه تحقیقات، فردی که به خرید اموال مسروقه متهم است، در محدوده خراسان تهران شناسایی و دستگیر شد. هر دو متهم به مرجع قضایی معرفی شدند و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.

دستگیری سردفتر متهم به جعل اسناد ازدواج برای دریافت وام

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی از دستگیری سردفتری در تهران خبر داد که متهم است با سوءاستفاده از مدارک هویتی یک زوج واقعی، اطلاعات خلاف واقع ازدواج را ثبت کرده و درصدد دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بوده است.

سرهنگ مسلم میراحمدی گفت: بررسی‌های اولیه نشان داد اطلاعات و سابقه ازدواجی خلاف واقع به نام یک زوج، بدون اطلاع و رضایت آنان ایجاد شده است.

به گفته پلیس، متهم با استفاده از مشخصات هویتی این زوج، اطلاعات خلاف واقع را در سامانه مربوط ثبت کرده بود تا مقدمات دریافت وام ازدواج را فراهم کند.

کارآگاهان پس از بررسی نحوه دسترسی به مدارک و چگونگی ثبت اطلاعات، متهم را با هماهنگی قضایی در محل کارش دستگیر کردند. تحقیقات برای روشن‌شدن ابعاد پرونده و شناسایی موارد احتمالی مشابه ادامه دارد.

دستگیری اعضای باند گوشی‌قاپی در تهران؛ شناسایی شماری از مالباختگان

فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری چند متهم به گوشی‌قاپی در مناطق مختلف تهران خبر داد و اعلام کرد ارزش تلفن‌های همراه سرقت‌شده میلیاردی برآورد شده است.

سرهنگ رضا حاتمی اظهار کرد: کارآگاهان با بررسی شکایت‌ها، تجمیع پرونده‌های مشابه و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته، به سرنخ‌هایی درباره افرادی رسیدند که با استفاده از موتورسیکلت اقدام به سرقت تلفن همراه می‌کردند.

در ادامه، یکی از متهمان در محدوده دروازه غار دستگیر شد و موتورسیکلت مورد استفاده و لباس‌هایی که بنا بر اعلام پلیس در سرقت‌ها به کار رفته بود، کشف شد.

متهم پس از مواجهه با مستندات به سرقت تلفن همراه با همدستی افراد دیگر اعتراف کرد. سایر متهمان نیز در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند. به گفته پلیس، شماری از مالباختگان شناسایی شده‌اند و تحقیقات برای شناسایی سایر شاکیان ادامه دارد.

دستگیری چهار متهم به سرقت منزل در تهران و کشف بخشی از طلاهای مسروقه

فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری چهار متهم در ارتباط با سرقت از منزل یکی از شهروندان و کشف بخشی از طلاهای مسروقه به ارزش چندین میلیارد تومان خبر داد.

سرهنگ علی عقیلی اظهار کرد: سارقان با ورود به منزل شاکی، طلاجات، اشیای آنتیک، تابلوفرش‌های گران‌قیمت و دیگر اموال باارزش را به سرقت برده بودند.

کارآگاهان با بررسی صحنه سرقت، تحقیقات میدانی و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته، سرنخ‌هایی از افراد و خودروهای مرتبط با پرونده به دست آوردند. در ادامه، یکی از متهمان در محدوده کرج شناسایی و دستگیر شد و اطلاعاتی درباره دیگر افراد مرتبط با سرقت در اختیار پلیس قرار داد.

با ادامه تحقیقات، سه متهم دیگر نیز دستگیر شدند و بخشی از طلاهای مسروقه با راهنمایی متهمان کشف شد. اموال کشف‌شده به شاکی تحویل داده شد و چهار متهم پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری متهمان سرقت منزل با استفاده از پلاک‌های مسروقه و تغییر چهره

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری چند متهم به سرقت منزل خبر داد که بنا بر اعلام پلیس، با استفاده از پلاک‌های مسروقه و تغییر چهره به خانه شهروندان دستبرد می‌زدند.

سرهنگ قاسم موسوی‌فر گفت: کارآگاهان با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و آلبوم‌های مربوط به صحنه‌های سرقت، به سرنخ‌هایی درباره افرادی رسیدند که با استفاده از یک دستگاه پژو ۲۰۷ در سرقت‌ها نقش داشتند.

به گفته پلیس، متهمان پس از شناسایی منازل موردنظر، عمدتاً در ساعات ابتدایی شب با تخریب در و دستکاری قفل‌ها وارد خانه‌ها می‌شدند و طلا، سکه، جواهرات، ارز و وجه نقد را سرقت می‌کردند. آنان برای دشوارکردن شناسایی از پلاک‌های مسروقه و پوشش‌هایی مانند ماسک، کلاه و دستکش استفاده می‌کردند.

مأموران پس از شناسایی مخفیگاه متهمان در محدوده مشیریه و اخذ دستور قضایی، آنان را دستگیر کردند. خودروی مورد استفاده و ابزار و ادوات مرتبط با سرقت نیز کشف و ضبط شد.

بنا بر اعلام پلیس، متهمان پس از مواجهه با مستندات به چندین فقره سرقت منزل اعتراف کردند و مدعی شدند اموال سرقتی را به افرادی فعال در زمینه خریدوفروش اموال مسروقه می‌فروختند. تحقیقات برای شناسایی و دستگیری افراد مرتبط با مالخری ادامه دارد.