خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمدرضا بهرامی صفت: تقویم ورزش کشور هر ساله در هفته تربیت‌بدنی فرصتی مغتنم برای ارزیابی عملکردها، رونمایی از پروژه‌ها و بررسی راهبردهای توسعه‌ای فراهم می‌آورد و بک تحلیل واقع بینانه شرایط ورزش استان همدان نیازمند عبور از روبان‌های افتتاحیه است و باید چالش‌هایی ورزشکاران، مربیان و سکانداران هیئت‌های ورزشی این خطه با آن دست به گریبان هستند، واکاوای شود.

ورزش همدان امروز در یک ۲ راهی کم‌نظیر قرار گرفته چراکه از یک‌سو سالن‌ها، چمن‌های مصنوعی و استخرهای تازه‌نفس قد کشیده‌اند و از سوی دیگر جایگاه تیم‌های نام آشنای استان در لیگ‌های برتر کشور به خاطره‌ای در آلبوم‌های خاک خورده بدل شده است.

کافی است که نگاهی به روزهای پرالتهاب و پر غرور دهه ۸۰ بیندازیم، دورانی که ورزشگاه‌های همدان در رشته‌های مختلف از فوتبال، کشتی و والیبال گرفته تا بسکتبال، فوتسال و هاکی میزبان معتبرترین رقبای لیگ‌های سطح یک و برتر کشور بودند و تماشاگران پرشور الوند سکوها را به تسخیر خود درمی‌آوردند و نام همدان در جداول رده‌بندی مسابقات باشگاهی ملی وزنه‌ای انکار ناپذیر بود.

اما با چرخش فرمان اقتصاد ورزش کشور و تزریق سرمایه‌های نجومی بخش خصوصی و خصولتی به بدنه لیگ‌ها توازن قوا برهم خورد. با تصاعدی شدن هزینه‌های لجستیک، دستمزدها و تیم داری ساختار شکننده و متکی به اعتبارات محدود دولتی در ورزش همدان تاب این رقابت نابرابر را نیاورد. تیم‌ها یکی پس از دیگری به ورطه انحلال کشیده شدند یا با واگذاری امتیاز و سقوط به دسته‌های پایین‌تر چراغ تیم داری حرفه‌ای را در دیار مادستان خاموش کردند تا تیم داری به پاشنه آشیل پایدار ورزش استان تبدیل شود.

معمای صنایع و معادن خاموش و جای خالی مسئولیت اجتماعی

خلا بزرگ امروز ورزش همدان، فقدان حامیان مالی دلسوز و انزوای بخش تولیدی و اقتصادی استان در قبال نشاط جمعی است. در شرایطی که استان‌های صنعتی کشور با اتکا به کارخانجات عظیم، مجتمع‌های فولادی و صنایع مادر ستون‌های مستحکمی برای حضور در لیگ‌های برتر و تزریق امید به نسل جوان ساخته‌اند اما ظرفیت‌های گسترده معدنی و شهرک‌های صنعتی همدان نقش پررنگی در ورزش ایفا نمی‌کنند.

تا زمانی که پیوند میان بنگاه‌های اقتصادی پر درآمد با اداره کل ورزش و جوانان و هیئت‌های ورزشی برقرار نشود و تکالیف مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی صنایع به سمت حمایت از برندهای ورزشی هدایت نشود، هیچ مدیریتی نمی‌تواند معجزه بازگشت تیم‌های همدان به لیگ‌های سطح اول را رقم بزند و نجات تیم داری در همدان در گروی یک عزم استانی و ریل‌گذاری شجاعانه مدیریتی است.

اما روی دیگر سکه ورزش همدان کاملا روشن و امیدبخش است و اگر در دهه گذشته پای دلسوزان ورزش از بابت فقر زیرساخت‌ها می‌لرزید امروز اقدامات جهادی در حوزه پروژه‌های عمرانی نقشه اماکن ورزشی استان را متحول کرده است. همدان با پیشبرد سریع طرح‌های نیمه تمام و توسعه فضاها در نقاط شهری و روستایی جزو استان‌های پیشرو در کشور محسوب می‌شود.

آمارها و سنجش‌های میدانی گواهی می‌دهند که میانگین سرانه ورزشی همدان نه تنها از بحران عبور کرده بلکه به رقمی فراتر از استانداردهای میانگین کشوری دست یافته و هم اکنون ضعف مشهود و چشمگیری در حوزه امکانات سخت‌افزاری، استادیوم‌ها، سالن‌های چندمنظوره تخصصی و فضاهای روباز در سطح استان وجود ندارد و بستری کم‌نظیر برای کشف و پرورش استعدادها فراهم است.

قهرمانانی که در گرد باد فراموشی گم شدند

با وجود تکمیل پازل زیرساخت‌ها این پرسش بنیادین ذهن‌ها به خود مشغول ساخته است که چرا سرانه فیزیکی بالا به جهش مدال آوری در بازی‌های المپیک و آسیایی منتهی نشد؟

کافی است دوباره به دهه ۸۰ و درخشش ستارگان پرشمار همدانی در بازی‌های آسیایی گوانگژو و دوحه یا میادین المپیک نگاهی بیندازیم؛ جایی که فرزندان الوند روی سکوهای جهانی پرچم داری می‌کردند.

واقعیت این است که ساخت سالن و استادیوم تنها نیمی از معادله ورزش است و نیمه حیاتی دیگر نگاه علمی، حمایت پایدار از هیئت‌های ورزشی، تامین هزینه‌های اردویی نخبگان، بهره‌گیری از مربیان با دانش و ایجاد انگیزه برای ممانعت از کوچ قهرمانان به استان‌های رقیب است. آهن و بتن بدون پرورش استعدادها و حفظ مربیان کارخانه تولید قهرمان نخواهد شد.

هفته تربیت‌بدنی در همدان باید به فراتر از گزارش‌های آماری مرسوم ارتقا یابد چراکه جوانان مستعد در گوشه و کنار استان منتظر جرقه‌ای از امید و تماشاگران پر شور این خطه چشم‌انتظار احیای هیجان در استادیوم‌های خانگی هستند.

پیوند زدن زیرساخت‌های ممتاز کنونی با مدیریت هدفمند منابع، احیای نقش محوری هیئت‌های ورزشی، مطالبه‌گری شفاف از صنایع و معادن بومی و تدوین سند آمایش ورزش قهرمانی نسخه‌ای است که می‌تواند ورزش همدان را از برزخ رکود تیمی و انزوای سکوهای بین‌المللی خارج ساخته و بار دیگر دیار الوند را به قله افتخارات ورزشی کشور بازگرداند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش و با تاکید بر اینکه تقویم ورزشی استان در این ایام رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته است اظهار کرد: هفته تربیت بدنی فرصتی مغتنم و ارزشمند برای باز تعریف جایگاه ورزش در سبد زندگی روزمره آحاد جامعه و تجدید میثاق با ارزش‌های پهلوانی است.

علی حقیقی افزود: با هدف ترویج فرهنگ غنی ورزش همگانی، ارتقای ضریب تحرک بدنی در میان اقشار مختلف مردم و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های کم‌نظیر ورزشی دیار الوند افزون بر ۳۵۰ عنوان برنامه متنوع در قالب رویدادهای قهرمانی، همایش‌های بزرگ پیاده‌روی عمومی و نشست‌های تخصصی فرهنگی در تمامی شهرستان‌های تابعه استان تدارک دیده شده است.

وی عنوان کرد: این حجم از برنامه‌های فاخر با هم‌افزایی سازنده دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و مشارکت پرشور و حداکثری هیئت‌های ورزشی استان به مرحله اجرا درآمده تا موجی از نشاط و پویایی در فضای استان طنین‌انداز شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان ادامه داد: آیین‌های آغازین این رویدادها با محوریت نهادینه سازی فرهنگ ورزش از سنین پایه به صورت همزمان با نواخته شدن زنگ ورزش و تحرک در سطح مدارس و گودهای باستانی زورخانه‌های کهن شهر همدان کلید خورد تا اهمیت تندرستی و اخلاق‌مداری از کودکی در جان نسل آینده‌ساز کشور ریشه دواند.

حقیقی تصریح کرد: همچنین برگزاری آیین باشکوه تجلیل از پیشکسوتان گران‌قدر، نام آوران سکوهای ملی و قهرمانان مدال‌آور استان همدان از دیگر برنامه‌های محوری پیش‌بینی شده است تا به واسطه آن قدردان سال‌ها افتخارآفرینی سفیران ورزش همدان باشیم.

وی با اشاره به مطالبات مردمی و دغدغه‌های دیرینه اهالی فوتبال پیرامون وضعیت نماینده ریشه‌دار استان عنوان کرد: باشگاه پاس به عنوان یکی از پر افتخارترین و شناسنامه‌دارترین تیم‌های تاریخ فوتبال ایران جایگاهی ویژه و تسخیر ناپذیر در قلب هواداران پرشور این خطه دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان افزود: حفظ، تقویت و بازگرداندن تیم فوتبال پاس همدان به جایگاه شایسته خود در مسابقات ملی نیازمند یک نگاه کلان فرا دستگاهی، همت جمعی و برنامه‌ریزی کاملا منسجم و مهندسی شده است.

حقیقی تاکید کرد: این مهم هرگز با اعتبارات محدود و قطره چکانی دولتی محقق نخواهد شد بلکه مستلزم ورود مسئولانه، دلسوزانه و فعال مجموعه‌های اقتصادی، بنگاه‌های صنعتی بزرگ و بخش خصوصی استان به عرصه حمایت مالی و سرمایه‌گذاری پایدار است.

فعالیت ۴۳۰ باشگاه ورزش دارای مجوز در همدان

وی با ورود به حوزه نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۴۳۰ باشگاه ورزشی دارای مجوز رسمی در اقصی نقاط استان همدان مشغول به فعالیت هستند و خدمات تخصصی به ورزشکاران ارائه می‌دهند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان افزود: در کنار این موارد خانه‌های ورزش روستایی تجهیز شده و مجموعه‌های مرتبط با اصناف نیز چرخه خدمات رسانی و توسعه دسترسی به فضاهای ورزشی را در مناطق محروم و شهری تکمیل می‌کنند.

حقیقی خاطرنشان کرد: با عنایت به گستردگی جامعه مخاطب و اهمیت حیاتی سلامت و ایمنی شهروندان پایش مستمر و موشکافانه شاخص‌های استاندارد سازی اماکن ورزشی به عنوان خط قرمز اصلی اداره کل دنبال می‌شود.

وی اظهار کرد: در همین راستا با بازرسی‌های میدانی کارشناسان و شناسایی فضاهایی که فاقد استانداردهای لازم ایمنی هستند، تذکرات و مهلت‌های قانونی قاطع برای رفع نواقص و ایمن‌سازی کامل محیط‌های ورزشی صادر شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه متوازن و عدالت محور زیرساخت‌ها، حمایت همه‌جانبه و علمی از نخبگان، تقویت بنیه مالی باشگاه‌ها و ارتقای ضریب مشارکت‌های اجتماعی نسل جوان چهار ضلع اصلی سند راهبردی این اداره کل است که برای اعتلای نام پرآوازه همدان در گستره ملی با تمام توان پیگیری خواهد شد.

در پایان گفتنی است پرونده هفته تربیت بدنی در همدان هرچند با افتتاح پروژه‌ها و برگزاری آیین‌های تجلیل به نقطه پایان می‌رسد اما واقعیت این است که سوت آغاز واقعی برای ورزش دیار الوند تازه به صدا درآمده است. عبور از چالش‌های تیم داری، رونق دوباره سکوهای قهرمانی و گشودن گره‌های کور معیشت و ازدواج جوانان نیازمند تداوم این هم‌افزایی است؛ مسیری که عبور از آن، عزم راسخ مدیران، پای کار آمدن صنایع و همت بلند جامعه ورزش را طلب می‌کند تا نام همدان بار دیگر در بالاترین گستره افتخار ملی بدرخشد.