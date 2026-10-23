به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح جمعه با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان، اظهار کرد: از ظهر امروز، جمعه یکم آبان‌ماه، سرعت باد در مناطق دریایی افزایش می‌یابد و دریا متلاطم می‌شود. همچنین ناپایداری‌های جوی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان با رشد ابر، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و تگرگ وجود دارد.

حمزه‌نژاد ادامه داد: در مناطقی که شرایط برای بارش فراهم نباشد، احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای، خیزش گردوخاک و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست. بر همین اساس، توصیه می‌شود شهروندان از صعود به ارتفاعات و حضور در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به وضعیت دریا نیز گفت: دریا در ساعات صبح آرام خواهد بود، اما از ظهر با افزایش سرعت بادهای جنوب‌غربی تا شمال‌غربی، شرایط برای مواج شدن آن فراهم می‌شود؛ بنابراین توصیه می‌شود شناورهای سبک و صیادی در ساعات یادشده از تردد دریایی خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سرعت باد و مواج شدن دریا در ساعات بعدازظهر و اوایل شب شنبه، دوم آبان‌ماه، نیز ادامه خواهد داشت.

حمزه‌نژاد در ادامه با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده بیان کرد: از شنبه تا سه‌شنبه، چهارم آبان‌ماه، در ساعات بعدازظهر و شب، در ارتفاعات استان و برخی نقاط مستعد مناطق مرکزی و غربی، احتمال تقویت نقطه‌ای ناپایداری‌های جوی وجود دارد.

وی افزود: این ناپایداری‌ها می‌تواند به شکل رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، توفان تندری، تگرگ و تندباد لحظه‌ای بروز کند و در برخی مناطق نیز خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا را به دنبال داشته باشد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان همچنین هشدار داد که طی این مدت، در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع تندبادهای لحظه‌ای همراه با گردوخاک و مواج شدن موقتی تنگه هرمز وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، رعایت توصیه‌های ایمنی در مناطق دریایی، پرهیز از تردد شناورهای سبک و صیادی هنگام نامساعد شدن شرایط دریا و خودداری از حضور در ارتفاعات و حریم رودخانه‌های فصلی ضروری است.