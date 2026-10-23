وقوع قتل ۲ نفر در پی اختلاف خانوادگی در همدان؛ ضارب دست به خودکشی زد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بامداد جمعه در پی اعلام وقوع یک مورد اختلاف خانوادگی در همدان موضوع به فوریت در دستور کار ماموران انتظامی و دستگاه قضایی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این حادثه متاسفانه ۲ نفر به قتل رسیدند و عامل این جنایت نیز بلافاصله پس از ارتکاب قتل با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد و جان خود را از دست داد.

دادستان همدان در پایان خاطرنشان کرد: ابعاد مختلف و انگیزه این حادثه در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از مشخص شدن جزئیات دقیق از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.