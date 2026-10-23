ساماندهی ۶ هزار نفر در طرح شورای تحول محله در ایلام

سرهنگ حیدر الفتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای این طرح اظهار کرد: بالغ بر شش هزار نفر از اعضای شورای تحول محله شامل افراد بسیجی و غیربسیجی سازماندهی شده‌اند تا بستر لازم برای ارتقای سطح محلات فراهم شود.

وی با اشاره به اهداف این طرح افزود: دستیابی به محله‌ای امن، سالم، بانشاط، پویا، همدل، امیدوار به آینده، خوداتکا و توانمند از مهم‌ترین اولویت‌های ما محسوب می‌شود؛ چراکه وجود چنین فضایی نقش مستقیمی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارد.

الفتی با تشریح ساختار این شورا تصریح کرد: ریاست شورای پیشرفت و تعالی محله بر عهده امام جماعت قرار دارد و دبیری آن به فرمانده پایگاه بسیج سپرده شده است؛ ضمن اینکه هیات امنا، شهردار، مدیران مدارس، خانه بهداشت و سایر مسئولان محلی نیز در این شورا عضویت دارند تا وظایفی چون اولویت‌بندی نیازها و برنامه‌ریزی برای پیوند آن‌ها با توانمندی‌ها به سرانجام برسد.

مسئول بسیج محلات سپاه امیرالمؤمنین ایلام با اشاره به ظرفیت‌های شناسایی‌شده گفت: ۶۶ توانمندی شامل پزشک، استاد، پرستار، مغازه‌دار، کارمند، دانشجو و متخصص احصا شده است که باید با نیازهای هر منطقه تطبیق داده شوند تا از ظرفیت‌های درونی محلات نهایت استفاده به عمل آید.

وی با اشاره به محورهای اقدام و نمونه‌های موفق این طرح خاطرنشان کرد: در ایام جنگ ۴۰ روزه، دانش‌آموزان نیازمند برای ارتقای وضعیت تحصیلی شناسایی شدند و پزشکان محله نیز پس از غربالگری، بیماران را به درمانگاه تخصصی سپاه ارجاع دادند؛ همچنین کارگاه‌های خیاطی در ۱۰ محله راه‌اندازی شد و در محله هانیوان ایلام نیز ۱۶ بانوی هنرمند در کارگاه مسجد مشغول فعالیت هستند.

الفتی در پایان با تاکید بر عدم تشکیل سازمان جدید در محلات تصریح کرد: شورای پشتیبانی شهرستان از محلات با محوریت فرماندار و دبیری فرمانده سپاه فعالیت می‌کند و با راه‌اندازی دهکده‌های اقتصاد مقاومتی و شهرهای خدمت، به زنجیره‌های تولید و عرضه محصولات کارآفرینان محلی کمک خواهیم کرد تا مردم از نتایج آن بهره‌مند شوند.