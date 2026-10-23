به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، فصل دوم سریال «روشنایی شب»، محصولی از سیمافیلم به کارگردانی محمود معظمی و تهیه‌کنندگی بهروز مفید و مصطفی رضوانی و نویسندگی عباس نعمتی از دوشنبه ۴ آبان‌ روی آنتن شبکه یک می‌رود.

فصل نخست «روشنایی شب» روایت یک گروه عملیاتی به مدیریت «سبحان» بود که در پی مقابله با پرونده‌های جاسوسی و خرابکارانه، به شبکه‌ای به سرکردگی «راموس» رسیدند؛ مسیری که در فصل دوم با پرونده‌ها و مأموریت‌های تازه ادامه پیدا می‌کند.

رویا نونهالی، پرویز فلاحی‌پور، خاطره اسدی، محسن غفاری، علیرام نورایی، ایرج نوذری، مجید مشیری، علی جلالی، سعید رضایی، عبدالحلیم تقلبی، تایا پسترتسووا، پروین ملکی، حسن ولیخانی، آرمیتا مرادی، مریم نیک‌رفتار، سایان کارگری، منصور نوری، بهنام عموخلیل، بشیر نیکزاد، حسین حبیبی، امیرعلی مشیری، حمید رضایی، حسین بخشی، نگار فلاحی‌پور، سماح قریشی، یگانه سبزه‌پرور، سعید فتحی، حسین داداشی‌پور و زهره حجازی‌مهر بازیگران فصل دوم این مجموعه‌ هستند.

عوامل سریال عبارتند از مدیر فیلمبرداری: جمال شمس، مدیر تولید: دانیال کاشانچی، مدیر صدابرداری: حامد صمدزاده، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: امید همتی‌فراز، طراح چهره‌پردازی: امید گلزاده، طراح صحنه: مهدی سعیدی، طراح لباس: افسانه صمدزاده، جلوه‌های ویژه میدانی: حمید رسولیان، جلوه‌های ویژه بصری: امیر عضدی، مسئول بدلکاری: امیرحسین خنجری، منشی صحنه: ساناز مجیدی، عکاس: مریم سعیدپور و تدوین: شوکا زندباف.

این سریال از دوشنبه ۴ آبان‌ روزهای زوج ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک روی آنتن می‌رود.