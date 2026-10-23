به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در حملات پهپادی شب گذشته، زیرساخت‌های ریلی و بندری اوکراین و کشتی‌های فعال در خدمت نیروهای مسلح این کشور را هدف قرار دادند.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، اهداف این حملات شامل موارد زیر بوده است:

در استان پولتاوا، انبار راه‌آهن این منطقه که به گفته وزارت دفاع روسیه، نیروهای اوکراینی از آن برای نگهداری و تعمیر تجهیزات نظامی استفاده می‌کردند، هدف قرار گرفت.

در استان اودسا نیز بندر ویلوو، دو محل استقرار موقت اپراتورهای قایق‌های بدون سرنشین، یک اسکله قایق‌ها و محل نگهداری این شناورها هدف حمله قرار گرفتند. زیرساخت‌های بندری مورد استفاده برای نگهداری و آماده‌سازی این قایق‌ها نیز در فهرست اهداف قرار داشتند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد یک کشتی در حال عبور از دریا که محموله‌هایی را برای تأمین نیازهای نیروهای مسلح اوکراین به مقصد بندر اودسا حمل می‌کرد، هدف قرار گرفته است.

این وزارتخانه اعلام کرد نیروهای روسیه به‌طور روزانه، در پاسخ به حملات اوکراین به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی روسیه، تأسیسات صنایع نظامی، مراکز تولید و نگهداری پهپادها، مراکز تصمیم‌گیری، بنادر و دیگر زیرساخت‌های مورد استفاده نظامی در اوکراین را هدف قرار می‌دهند.