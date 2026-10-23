به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی صبح جمعه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به اهداف و سازوکار اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ اظهار کرد: تحول در شیوه سرشماری، پاسخی به تغییرات سریع جمعیتی و نیاز برنامه‌ریزان به اطلاعات به‌روز و قابل اتکاست.

وی با اشاره به سابقه اجرای سرشماری به روش نوین در ایران افزود: نخستین سرشماری نوین کشور در سال ۱۳۳۵ انجام شد و در شیوه سنتی، اطلاعات جمعیتی و مسکنی عمدتاً با مراجعه مستقیم به خانوارها و در فاصله‌های ۱۰ ساله گردآوری می‌شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با بیان اینکه در روش جدید، پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی مبنای اصلی تولید آمار هستند، ادامه داد: سرشماری ثبتی‌مبنا امکان رصد مستمر تغییرات جمعیتی را فراهم می‌کند و برخلاف روش سنتی، اطلاعات جامعه تنها به یک مقطع زمانی محدود نمی‌شود.

محمدی کاهش هزینه‌های اجرایی، سرعت‌بخشیدن به تولید آمار، کاهش مراجعه به خانوارها، افزایش کیفیت و یکپارچگی داده‌ها و کمک به توسعه دولت الکترونیک را از مزایای این شیوه برشمرد.

وی اضافه کرد: اطلاعاتی که دستگاه‌های اجرایی در جریان فعالیت‌های روزمره خود ثبت می‌کنند، پس از استانداردسازی و پردازش، می‌تواند مبنای تولید آمارهای مورد نیاز برنامه‌ریزان قرار گیرد.

اجرای ترکیبی سرشماری با همکاری دستگاه‌های اجرایی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان درباره نحوه اجرای سرشماری ۱۴۰۵ گفت: این طرح به شیوه ترکیبی اجرا می‌شود و بخش عمده اطلاعات از پایگاه‌های داده دستگاه‌هایی مانند ثبت احوال، وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و ثبت اسناد استخراج خواهد شد.

وی افزود: در کنار بهره‌گیری از داده‌های ثبتی، مراحل اینترنتی و عملیات میدانی نمونه‌ای نیز برای تکمیل اطلاعات پیش‌بینی شده است.

محمدی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: همراهی فرمانداران، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بهورزان خانه‌های بهداشت، دستگاه‌های نظامی و انتظامی و رسانه‌ها در اجرای مطلوب این طرح ملی نقش مهمی دارد.

وی با اشاره به نقش اطلاعات جمعیتی در تصمیم‌گیری‌های کلان بیان کرد: آمارهای دقیق درباره تولد، مرگ‌ومیر، ازدواج، مهاجرت، تحصیلات، وضعیت سکونت و ویژگی‌های خانوارها، مبنای برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان ادامه داد: شناخت ترکیب سنی و پراکندگی جمعیت برای تعیین نیازهای مسکن، توزیع خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی و تخصیص عادلانه منابع ضروری است.

به گفته وی، دسترسی به داده‌های به‌روز به مسئولان کمک می‌کند تصمیم‌های خود را بر اساس واقعیت‌های جمعیتی اتخاذ کنند و به‌جای واکنش به مسائل پس از وقوع، برای نیازهای آینده برنامه‌ریزی داشته باشند.

آمادگی کردستان برای اجرای سرشماری ۱۴۰۵

محمدی در ادامه با اشاره به مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در هماهنگی اجرای این طرح اظهار کرد: این سازمان به‌عنوان دبیرخانه ستاد سرشماری، وظیفه برنامه‌ریزی، هماهنگی و پشتیبانی فنی را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه اقدامات لازم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و راهبری استاندار در حال پیگیری است، افزود: هدف، تولید داده‌های دقیق و قابل اتکا برای برنامه‌ریزی توسعه متوازن و کمک به کاهش فاصله توسعه‌یافتگی کردستان با سایر مناطق کشور است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان تأکید کرد: همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم می‌تواند در افزایش دقت اطلاعات و تحقق اهداف سرشماری ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ مؤثر باشد.