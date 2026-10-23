به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فاتح بیرول، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد اروپا با ذخایر گاز بی‌سابقه پایین وارد فصل زمستان می‌شود و توان مقابله با اختلال‌های بیشتر در عرضه را ندارد.

وی گفت وابستگی بالای اروپا به سوخت خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز در جریان جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تأثیر شدیدی بر این قاره گذاشته است.

بیرول با تأکید بر ضرورت برقراری آتش‌بس گفت: بهترین روز برای برقراری آتش‌بس، دیروز بود.

او افزود کشورهای اروپایی معمولاً پیش از زمستان ذخایر گاز قابل‌توجهی دارند، اما ذخایر کنونی بسیار پایین‌تر از میانگین تاریخی است.

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد شرایط برای اروپا امسال و سال آینده آسان نخواهد بود و در صورت وقوع زمستانی سخت، احتمال افزایش قیمت گاز طبیعی در این قاره وجود دارد.