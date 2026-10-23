به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح امروز جمعه یکم آبان‌ماه در ادامه سفرهای شهرستانی خود وارد کلیبر شد.

بازدید از کارخانه نفلین سینیت و شرکت سورین ارس، بررسی روند احداث راه ارتباطی روستاهای جغناب سفلی و المجی و دیدار با اهالی روستاهای اطراف در محل اجرای این طرح، از جمله برنامه‌های استاندار در این سفر است.

افتتاح مدرسه ۹ کلاسه مهدیه ـ شهدا و نصب و راه‌اندازی دستگاه سی‌تی‌اسکن در بیمارستان امام خمینی (ره) کلیبر نیز در دستور کار قرار دارد.

همچنین در جریان این سفر، عملیات اجرایی طرح خط انتقال و شبکه مخزن جدیدالاحداث ۲ هزار مترمکعبی، به همراه احداث ایستگاه پمپاژ بین‌راهی، آغاز می‌شود.

حضور در آیین افتتاح مجموعه اردوگاه گردشگری «بهشت شب‌های کلیبر»، شرکت در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و دیدار با خانواده‌های شهدا از دیگر برنامه‌های سفر شهرستانی استاندار آذربایجان‌شرقی به این شهرستان است.