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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

سرمست در کلیبر؛ از بررسی طرح‌های عمرانی تا افتتاح پروژه‌ها

سرمست در کلیبر؛ از بررسی طرح‌های عمرانی تا افتتاح پروژه‌ها

کلیبر- استاندار آذربایجان‌شرقی در سفر به کلیبر، روند اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی را بررسی می‌کند و چند پروژه آموزشی، درمانی و زیرساختی نیز در برنامه این سفر قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح امروز جمعه یکم آبان‌ماه در ادامه سفرهای شهرستانی خود وارد کلیبر شد.

بازدید از کارخانه نفلین سینیت و شرکت سورین ارس، بررسی روند احداث راه ارتباطی روستاهای جغناب سفلی و المجی و دیدار با اهالی روستاهای اطراف در محل اجرای این طرح، از جمله برنامه‌های استاندار در این سفر است.

افتتاح مدرسه ۹ کلاسه مهدیه ـ شهدا و نصب و راه‌اندازی دستگاه سی‌تی‌اسکن در بیمارستان امام خمینی (ره) کلیبر نیز در دستور کار قرار دارد.

همچنین در جریان این سفر، عملیات اجرایی طرح خط انتقال و شبکه مخزن جدیدالاحداث ۲ هزار مترمکعبی، به همراه احداث ایستگاه پمپاژ بین‌راهی، آغاز می‌شود.

حضور در آیین افتتاح مجموعه اردوگاه گردشگری «بهشت شب‌های کلیبر»، شرکت در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و دیدار با خانواده‌های شهدا از دیگر برنامه‌های سفر شهرستانی استاندار آذربایجان‌شرقی به این شهرستان است.

کد مطلب 6986878

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