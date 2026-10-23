شناسایی ۵ بیمار مبتلا به سل ریوی در بیجار طی نیمه نخست سال

صادق یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور سال جاری، ۱۱۶ مورد مشکوک به سل در این شهرستان شناسایی و برای بررسی‌های تشخیصی از آن‌ها نمونه‌گیری شد که نتیجه آزمایش پنج نفر، ابتلا به سل ریوی اسمیر مثبت را تأیید کرد.

وی افزود: بیماران شناسایی‌شده هم‌اکنون تحت درمان قرار دارند و بررسی وضعیت آن‌ها نشان می‌دهد بیشتر مبتلایان در گروه سنی بالای ۶۰ سال هستند. همچنین دو نفر از این بیماران به دیابت مبتلا هستند.

سالمندان در اولویت مراقبت و بیماریابی

رئیس مرکز بهداشت بیجار با تأکید بر ضرورت توجه به گروه‌های در معرض خطر بیان کرد: سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای باید بیش از دیگران به علائم هشداردهنده سل توجه داشته باشند و در صورت مشاهده نشانه‌های مشکوک، برای بررسی‌های پزشکی اقدام کنند.

یوسفی با بیان اینکه سل بیماری عفونی قابل درمان است، گفت: تشخیص به‌موقع، شروع درمان مناسب و مصرف منظم دارو تا پایان دوره درمان، نقش مهمی در بهبود بیماران و جلوگیری از انتقال عفونت در جامعه دارد.

وی سرفه طولانی‌مدت، تب، تعریق شبانه، کاهش وزن و بی‌اشتهایی را از مهم‌ترین علائم هشداردهنده سل برشمرد و از افراد دارای این نشانه‌ها، به‌ویژه سالمندان و بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای، خواست برای ارزیابی و دریافت خدمات تشخیصی به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.