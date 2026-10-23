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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

وزیر علوم: دانشگاه‌های ایران به روی دختران جمهوری آذربایجان باز است

وزیر علوم: دانشگاه‌های ایران به روی دختران جمهوری آذربایجان باز است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از آمادگی دانشگاه‌های ایران برای پذیرش دختران جمهوری آذربایجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از آمادگی دانشگاه‌های ایران برای پذیرش دختران جمهوری آذربایجان خبر داد.

سیمایی صراف در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: من به‌عنوان وزیر علوم جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنم درهای دانشگاه‌های ایران به روی دختران کشور آذربایجان برای تحصیل باز است.

وی با تأکید بر آمادگی ایران برای میزبانی از دانشجویان دختر جمهوری آذربایجان افزود: ما می‌توانیم میزبان خوبی برای دختران ایمانی پیامبر اکرم (ص) باشیم که به‌خاطر استفاده از حق تحصیل مجبورند حجاب شرعی خودشان را ترک کنند.

کد مطلب 6986880
زهرا سیفی

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