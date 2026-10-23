به گزارش خبرنگار مهر،نرگس دستیار صبح جمعه در جشنواره فرهنگی ورزشی «شهر پویا» با اشاره به توجه ویژه به حوزه تربیت‌بدنی و سلامت اظهار کرد: در سال‌های اخیر، به‌ویژه با نگاه ویژه مسئولان، تربیت‌بدنی و سلامت به‌عنوان یکی از ارکان اساسی رشد و بالندگی دانش‌آموزان در مدارس مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان افزود: برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده می‌شود و در این زمینه به موضوع نماد نیز پرداخته می‌شود.

دستیار پویایی را یکی از محورهای مهم برنامه‌های آموزش و پرورش دانست و گفت: امروز از دانش‌آموز پویا، خانواده پویا، جامعه پویا و مدرسه پویا سخن می‌گوییم. اگر دانش‌آموز ما پویا باشد، مدرسه‌ای پویا خواهیم داشت و پس از آن، خانواده‌ای پویا و بانشاط شکل می‌گیرد.

همراهی خانواده‌ها، زمینه‌ساز آینده‌ای روشن است

وی با بیان اینکه برآیند این پویایی‌ها، شهری پویاست،یکی از این برنامه‌های«شهر پویا» را جشنواره فرهنگی ورزشی عنوان کردو گفت:شهر «پویا» شهری که فرزندان سالم و صالح در کنار خانواده هایشان برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت و تحقق هدف‌هایی که برای خود ترسیم کرده‌اند، برنامه‌ریزی می‌کنند و در مسیر اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران گام برمی‌دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با تأکید بر اهمیت همراهی خانواده‌ها گفت: پویایی‌ای که میان فرزندان و خانواده شکل می‌گیرد، بسیار حائز اهمیت است و به نظر بنده، این برنامه‌ها باید تداوم داشته باشد.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه ایران گفت: ایران همیشه در صحنه هست چه شب‌ها میدان‌دار است و چه روزها که در مدرسه، میادین عرصه تعلیم و تربیت و دیگر عرصه می‌درخشد.

دستیار حضور خانواده ها دراین جشنواره را در ارتقای سطح علمی و...مهم برشمرد و گفت: برنامه‌های آموزش و پرورش در راستای اجرای نظام تعلیم و تربیت و سند تحول بنیادین و ارتقای سطح علمی، پرورشی و سلامت دانش‌آموزان است .

وی با قدردانی از خانواده‌های که در جشنواره حضور داشتند، همراهی آنان با دانش‌آموزان و فرزندانشان را ارزشمند دانست و گفت: شما با پیمودن این مسیر در کنار فرزندانتان و گرفتن دست آن‌ها، در ساختن آینده‌ای روشن و سرافراز همراهشان شدید؛ آینده‌ای که دانش‌آموزان استان گیلان شایسته آن هستند.