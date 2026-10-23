  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

وعده استاندار آذربایجان‌شرقی برای تکمیل مسیر ارتباطی جغناب سفلی

وعده استاندار آذربایجان‌شرقی برای تکمیل مسیر ارتباطی جغناب سفلی

کلیبر- استاندار آذربایجان‌شرقی در بازدید از مسیر ارتباطی روستای جغناب سفلی کلیبر، بر عمل به وعده تکمیل این مسیر ۵.۶ کیلومتری تأکید کرد؛ پروژه‌ای که تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح جمعه در ادامه سفر شهرستانی خود به کلیبر، از روند اجرای عملیات احداث مسیر ارتباطی روستای جغناب سفلی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه قرار گرفت.

این مسیر به طول ۵.۶ کیلومتر در حال احداث است و عملیات خاکی و اجرای ابنیه آن تاکنون به ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

سرمست در جریان این بازدید با اشاره به ضرورت بهبود راه‌های ارتباطی روستاها اظهار کرد: تلاش می‌کنیم به وعده خود برای اجرای این پروژه عمل کنیم و زمینه تسهیل تردد و دسترسی بهتر اهالی روستا را فراهم آوریم.

روستای جغناب سفلی با ۳۱ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۱۲۵ نفر، از روستاهای شهرستان کلیبر است که بخش عمده فعالیت اقتصادی ساکنان آن بر دامداری و کشاورزی استوار است.

احداث و بهسازی مسیر ارتباطی این روستا می‌تواند رفت‌وآمد ساکنان را تسهیل کند و به پشتیبانی از فعالیت‌های کشاورزی و دامداری منطقه کمک کند.

کد مطلب 6986885

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها