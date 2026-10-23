به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح جمعه در ادامه سفر شهرستانی خود به کلیبر، از روند اجرای عملیات احداث مسیر ارتباطی روستای جغناب سفلی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه قرار گرفت.

این مسیر به طول ۵.۶ کیلومتر در حال احداث است و عملیات خاکی و اجرای ابنیه آن تاکنون به ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

سرمست در جریان این بازدید با اشاره به ضرورت بهبود راه‌های ارتباطی روستاها اظهار کرد: تلاش می‌کنیم به وعده خود برای اجرای این پروژه عمل کنیم و زمینه تسهیل تردد و دسترسی بهتر اهالی روستا را فراهم آوریم.

روستای جغناب سفلی با ۳۱ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۱۲۵ نفر، از روستاهای شهرستان کلیبر است که بخش عمده فعالیت اقتصادی ساکنان آن بر دامداری و کشاورزی استوار است.

احداث و بهسازی مسیر ارتباطی این روستا می‌تواند رفت‌وآمد ساکنان را تسهیل کند و به پشتیبانی از فعالیت‌های کشاورزی و دامداری منطقه کمک کند.