هدایتی در آستانه طلای جهان؛ ساروی و اسماعیلی به دنبال تکرار قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی تحلیلی به بررسی وضعیت مدعیان اوزان مختلف کشتی فرنگی در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در آستانه قزاقستان پرداخت و از چند کشتی‌گیر ایرانی به‌عنوان چهره‌های قابل توجه این مسابقات نام برد.

هدایتی؛ مدعی اصلی طلای سنگین‌وزن

اتحادیه جهانی کشتی در بررسی وزن ۱۳۰ کیلوگرم، فردین هدایتی را نیروی تازه‌ای دانست که می‌تواند معادلات این وزن را تغییر دهد. طی دو دهه گذشته، میخائین لوپز از کوبا و رضا کایالپ از ترکیه بر این وزن سلطه داشته‌اند و امین میرزازاده نیز در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ دو بار این سلطه را شکست و قهرمان جهان شد.

هدایتی پس از کسب عناوین متعدد در رده‌های سنی و رقابت‌های قاره‌ای، برای نخستین بار در مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان به میدان می‌رود. او با شکست میرزازاده در انتخابی تیم ملی ایران به این رقابت‌ها رسید و سابقه پیروزی برابر کایالپ را نیز دارد.

سرعت قابل توجه هدایتی برای یک کشتی‌گیر سنگین‌وزن و پیشرفت او در دفاع در خاک، از ویژگی‌های مهم این فرنگی‌کار ایرانی است. او تاکنون دو عنوان قهرمانی جهان در رده زیر ۲۳ سال را کسب کرده و قهرمانی در آستانه می‌تواند جایگاهش را به‌عنوان یکی از مدعیان جدی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس تثبیت کند.

ساروی به دنبال سومین طلای جهان

در وزن ۹۷ کیلوگرم، هادی ساروی، قهرمان المپیک پاریس و مدافع عنوان قهرمانی جهان، یکی از اصلی‌ترین مدعیان کسب مدال طلاست. ساروی سال گذشته در زاگرب با شکست آرتور سرگسیان از روسیه در فینال، دومین عنوان قهرمانی جهان خود را به دست آورد و در آستانه به دنبال سومین طلای جهانی‌اش خواهد بود.

سرگسیان که تاکنون دو بار برابر ساروی شکست خورده، در پی جبران نتایج گذشته است. کیریل ماسکویچ از بلاروس و مراد احمدی‌اف از جمهوری آذربایجان، دو دارنده مدال برنز جهان، دیگر رقبای ساروی هستند.

اتحادیه جهانی همچنین به توانایی گابریل رسیو از کوبا برای رقابت با مدعیان اشاره کرده است؛ کشتی‌گیری که در مسیر قهرمانی جهان ۲۰۲۳، ساروی و آرتور الکسانیان از ارمنستان را شکست داد.

مهمدی در اندیشه جبران شکست فینال

در وزن ۸۷ کیلوگرم، علیرضا مهمدی که سال گذشته به مدال نقره جهان رسید، بار دیگر به دنبال رقابت برای کسب طلاست. او در فینال مسابقات جهانی ۲۰۲۵ با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب الکساندر کاماروف از صربستان شد و از رسیدن به نخستین عنوان قهرمانی جهان در رده بزرگسالان بازماند.

اتحادیه جهانی با اشاره به این شکست، از مهمدی به‌عنوان کشتی‌گیری یاد کرده که برای جبران نتیجه سال گذشته و رسیدن به مدال طلا انگیزه زیادی خواهد داشت. کاماروف نیز در این وزن برای دفاع از عنوان قهرمانی خود به میدان می‌رود و سمن نوویکوف، قهرمان المپیک از بلغارستان، یکی دیگر از رقبای مهم اوست.

اسماعیلی در پی دفاع از عنوان قهرمانی

در وزن ۶۷ کیلوگرم، سعید اسماعیلی پس از قهرمانی در المپیک و جهان، به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی خود است. مهم‌ترین رقیب او حسرت جعفراف از جمهوری آذربایجان خواهد بود؛ کشتی‌گیری که در فینال مسابقات جهانی سال گذشته مغلوب اسماعیلی شد.

رقابت این دو کشتی‌گیر همچنان ادامه دارد و آخرین رویارویی آن‌ها در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی نیز با پیروزی اسماعیلی همراه شد. جعفراف با وجود کسب عناوین اروپایی و مدال‌های جهانی و المپیک، همچنان در پی دستیابی به نخستین طلای جهان در رده بزرگسالان است.

لوئیس اورتا از کوبا، قهرمان پیشین جهان، و آیتجان خالماخانوف از ازبکستان نیز از دیگر مدعیان این وزن هستند.

علی اسکو در جمع مدعیان وزن ۷۷ کیلوگرم

اتحادیه جهانی کشتی در بررسی وزن ۷۷ کیلوگرم، از علی اسکو، قهرمان آسیا از ایران، به‌عنوان یکی از مدعیانی نام برد که می‌تواند برای مالخاس آمویان از ارمنستان دردسرساز شود.

آمویان که قهرمان فعلی جهان است، در مسابقات سال گذشته با شکست نائو کوساکا از ژاپن به مدال طلا رسید و در آستانه به دنبال سومین عنوان قهرمانی جهان خود خواهد بود. اسکو و الکساندرین گوتو از مولداوی از جمله رقبایی هستند که می‌خواهند مانع قهرمانی دوباره این کشتی‌گیر ارمنی شوند.

فرخی در مسیر دفاع از طلای جهان

غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم برای دفاع از عنوان قهرمانی جهان به میدان می‌رود. او پس از کسب طلای جهان، سال دشواری را در وزن ۸۷ کیلوگرم پشت سر گذاشت و در رقابت‌های قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی نیز نتوانست به مدال طلا برسد.

بازگشت فرخی به وزنی که در آن به قهرمانی جهان رسیده است، می‌تواند فرصتی تازه برای این فرنگی‌کار ایرانی باشد تا بار دیگر توانایی‌های خود را نشان دهد.

اکژول محموداف از قرقیزستان، قهرمان پیشین جهان، از رقبای اصلی فرخی در مسیر کسب مدال طلاست. قربان قربانوف از جمهوری آذربایجان، قهرمان اروپا، نیز یکی دیگر از مدعیان این وزن محسوب می‌شود.

احمدی‌وفا به دنبال جبران ناکامی سال گذشته

در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا نماینده ایران است که سال گذشته از کسب مدال بازماند و در مسابقات پیش رو به دنبال جبران نتیجه قبلی خواهد بود.

آیدوس سلطانگالی از قزاقستان، مدافع عنوان قهرمانی، با حمایت تماشاگران میزبان به میدان می‌رود. آلیشر غنیف از ازبکستان، نایب‌قهرمان بازی‌های آسیایی، نیز به دنبال جبران شکست سال گذشته خود برابر سلطانگالی است.

کوتو گومی از ژاپن، قهرمان جهان در رده زیر ۲۳ سال، و جورجی تیبیلوف از صربستان، قهرمان اروپا، دیگر چهره‌های قابل توجه این وزن هستند.

کشتکار در پی ارتقای مدال برنز

در وزن ۶۳ کیلوگرم، محمد کشتکار به دنبال ارتقای مدال برنز سال گذشته خود است. با صعود آیتجان خالماخانوف ازبکستانی به وزن ۶۷ کیلوگرم، این وزن در مسابقات پیش رو قهرمان جدیدی خواهد داشت.

نیهات محمدلی از جمهوری آذربایجان، قهرمان جهان در سال ۲۰۲۴، به دنبال بازپس‌گیری عنوان خود است. سرگئی املین از روسیه، قهرمان پیشین جهان، و کایسی تانابه از ژاپن نیز از مدعیان این وزن هستند.

دانیال سهرابی به دنبال مدال طلای جهان

در وزن ۷۲ کیلوگرم، دانیال سهرابی یکی از مهم‌ترین رقبای اولویو گانیزاده از جمهوری آذربایجان، مدافع عنوان قهرمانی، خواهد بود.

سهرابی سال گذشته به مدال برنز جهان رسید و اکنون با هدف ارتقای مدال خود و رقابت برای کسب طلا وارد مسابقات می‌شود. گانیزاده نیز که پس از چند مدال نقره در رقابت‌های مهم سرانجام سال گذشته در زاگرب قهرمان جهان شد، به دنبال اثبات شایستگی خود برای دفاع از عنوان قهرمانی است.

پرویز نصیبوف از اوکراین، دارنده دو مدال نقره المپیک، دیگر مدعی این وزن است که برای کسب نخستین مدال جهانی خود در رده بزرگسالان تلاش خواهد کرد.

پیام احمدی در پی جبران شکست فینال

در وزن ۵۵ کیلوگرم، پیام احمدی پس از شکست در فینال مسابقات جهانی ۲۰۲۵ برابر واختانگ لولوا از گرجستان، به دنبال جبران نتیجه و رسیدن به مدال طلاست.

اتحادیه جهانی کشتی با اشاره به سن پایین این دو کشتی‌گیر، تأکید کرده است که هر دو به دنبال اثبات این موضوع هستند که موفقیت سال گذشته آن‌ها اتفاقی نبوده است.

الدنیز عزیزلی از جمهوری آذربایجان، کشتی‌گیر باتجربه این وزن، نیز به دنبال بازپس‌گیری جایگاه خود در صدر قرار دارد. او سال گذشته برابر احمدی شکست خورد و در مسابقات پیش رو به دنبال جبران آن نتیجه خواهد بود.

به این ترتیب، اتحادیه جهانی کشتی در آستانه رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶، از فردین هدایتی، هادی ساروی و سعید اسماعیلی به‌عنوان مهم‌ترین چهره‌های ایرانی در مسیر کسب مدال طلا نام برده و در کنار آن، به فرصت جبران ناکامی و ارتقای مدال برای دیگر فرنگی‌کاران ایران نیز اشاره کرده است.