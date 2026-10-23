به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات‌منش در نشست هم‌اندیشی بخشداران استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های جمعیتی و مدیریتی استان اظهار کرد: زنجان دارای ۸ شهرستان، ۱۹ بخش و ۲۳ شهر است و از مجموع ۹۲۷ روستای دارای سکنه استان، ۷۱۲ روستا از دهیاری و شورای اسلامی برخوردارند.

وی با اشاره به وضعیت آسفالت معابر روستایی افزود: از مجموع ۲۲ میلیون مترمربع معابر موردنیاز برای آسفالت در روستاهای استان، تاکنون حدود ۹ میلیون مترمربع آسفالت شده است و با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان نیاز قابل‌توجهی در این بخش وجود دارد.

بیات‌منش با بیان اینکه میزان آسفالت معابر روستایی در سال‌های اخیر از یک میلیون مترمربع فراتر رفته است، اظهار کرد: هدف‌گذاری برای افزایش این میزان به ۲ میلیون مترمربع در سال، طی یک برنامه هشت‌ساله، می‌تواند به بهبود وضعیت معابر و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان کمک کند. در این مسیر، توزیع عادلانه منابع و توجه به جمعیت و نیازهای واقعی هر روستا ضروری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان همچنین با اشاره به وضعیت طرح‌های هادی و اسناد مالکیت روستایی گفت: بیش از ۶۰ درصد روستاهای استان دارای طرح هادی هستند و ۷۶ درصد روستاها نیز از سند مالکیت برخوردارند که این ظرفیت‌ها زمینه برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه روستایی را فراهم می‌کند.

وی تأمین پایدار آب آشامیدنی را از دیگر اولویت‌های زیرساختی مناطق روستایی دانست و افزود: در حال حاضر ۹۲ درصد جمعیت روستایی استان از آب آشامیدنی سالم برخوردارند، اما در کنار توسعه دسترسی، پایداری منابع و مدیریت مصرف نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین وضعیت منابع و حقابه‌های روستاها و دهستان‌ها باید به‌صورت دقیق ثبت شود تا زمینه برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری آب فراهم شود.

بیات‌منش با اشاره به پوشش حدود ۹۸ درصدی گازرسانی در مناطق روستایی استان، مدیریت مصرف انرژی را ضروری دانست و گفت: با توجه به محدودیت منابع انرژی، صرفه‌جویی و استفاده از تجهیزات پربازده اهمیت زیادی دارد. در همین راستا، تأمین ۱۰۰ هزار بخاری پربازده برای مناطق سردسیر و خانوارهای کم‌برخوردار پیش‌بینی شده که تاکنون ۲۰ هزار دستگاه توزیع شده است.

وی با بیان اینکه توسعه روستاها نباید صرفاً به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود شود، اظهار کرد: هدف اصلی از توسعه زیرساخت‌ها، تقویت تولید و اشتغال، افزایش ماندگاری جمعیت و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای زندگی در روستاهاست. با توجه به سهم حدود ۳۲ درصدی جمعیت روستایی استان، باید از ظرفیت‌های محلی برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی و افزایش جمعیت مولد استفاده کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان، کشاورزی بهره‌ور، توسعه گلخانه‌ها و ایجاد صنایع تبدیلی متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه را از راهکارهای رونق اقتصادی روستاها برشمرد و افزود: با توجه به تولید سالانه حدود ۲.۷ میلیون تن محصولات کشاورزی در استان، توسعه صنایع فرآوری و ایجاد خوشه‌های صنعتی در سطح دهستان‌ها می‌تواند به تکمیل زنجیره تولید، افزایش ارزش افزوده و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تجمیع منابع و پیگیری متمرکز پروژه‌های عمرانی در سطح دهستان‌ها تأکید کرد و گفت: بخشداران باید ضمن نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌ها، برای افزایش اختیارات عوامل اجرایی در شهرستان‌ها و بخش‌ها پیگیری لازم را انجام دهند.

بیات‌منش مدیریت پسماند و حفاظت از محیط‌زیست را از دیگر اولویت‌های توسعه پایدار دانست و با اشاره به تولید روزانه حدود ۷۰۰ تن پسماند در استان اظهار کرد: ساماندهی پسماندهای شهری و روستایی، توسعه تفکیک از مبدأ و ایجاد مراکز مناسب جمع‌آوری و پردازش باید با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

وی ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل امور اداری و صدور مجوزها، توانمندسازی نیروهای محلی و نظارت مؤثر بر اجرای پروژه‌ها را از جمله وظایف مهم بخشداران برشمرد و گفت: توسعه پایدار روستاها نیازمند مدیریت صحیح منابع و تمرکز بر طرح‌هایی است که به بهبود معیشت و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.