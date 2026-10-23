پایانه فیبر نوری دهدشت با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه پایانه فیبر نوری دهدشت با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان و در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کهگیلویه و بویراحمد، با حضور یدالله رحمانی، استاندار استان، به بهره‌برداری رسید.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد، روز جمعه در آیین افتتاح پایانه فیبر نوری دهدشت، از بهره‌برداری این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان خبر داد و آن را یکی از طرح‌های مصوب سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان عنوان کرد.

یدالله رحمانی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی استان در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم اظهار کرد: در آغاز به کار این دولت، شاخص‌های کهگیلویه و بویراحمد در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح پایینی قرار داشت و با توجه به رویکرد دولت در زمینه محرومیت‌زدایی و توسعه مناطق کمتر برخوردار، نخستین سفر عملیاتی وزیر ارتباطات به این استان اختصاص یافت.

وی افزود: در جریان این سفر، ۴۵ مصوبه با هدف توسعه زیرساخت‌های استان در دستور کار قرار گرفت که تاکنون ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات پیش‌بینی‌شده این سفر محقق شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت اجرای پروژه پایانه فیبر نوری دهدشت تصریح کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان از جمله مصوبات سفر وزیر ارتباطات به استان بود که اکنون به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه این پروژه در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع اجرا شده است، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این پایانه علاوه بر تأمین زیرساخت‌های ارتباطی منطقه، می‌تواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت و توسعه ارتباطات در مناطق مجاور نیز ایفا کند.

رحمانی اضافه کرد: افتتاح این پروژه در راستای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی کهگیلویه و بویراحمد و گسترش خدمات ارتباطی در مناطق مختلف استان انجام شده است.