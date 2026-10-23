به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای، زمان‌بندی ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری و بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، ثبت‌نام غیرحضوری پذیرفته‌شدگان از روز شنبه، ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه، ۵ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت. پذیرفته‌شدگان برای انجام مراحل ثبت‌نام الکترونیکی باید به سامانه reg.ut.ac.ir مراجعه کنند.

همچنین ثبت‌نام حضوری پذیرفته‌شدگان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۵ و ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در واحد محل قبولی انجام خواهد شد.

بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه تهران، کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از روز شنبه، ۹ آبان‌ماه آغاز می‌شود.

در این اطلاعیه همچنین آمده است که امکان ثبت درخواست اسکان در خوابگاه، پس از تکمیل ثبت‌نام الکترونیکی و حضوری، از ۵ آبان‌ماه فراهم خواهد شد. کارت دانشجویی پذیرفته‌شدگان نیز از ۱۸ آبان‌ماه در اداره آموزش واحد محل تحصیل آماده تحویل خواهد بود.

معاونت آموزشی دانشگاه تهران از پذیرفته‌شدگان خواسته است با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده، برای انجام به‌موقع مراحل ثبت‌نام خود اقدام کنند.