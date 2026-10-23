کشت پاییزه در ۱۲۸ هزار هکتار از اراضی سیستان و بلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، کشت محصولات راهبردی شامل گندم، جو، کلزا و گلرنگ در کنار سبزی و صیفی خارج از فصل، بر اساس الگوی کشت ابلاغی در استان دنبال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: از مجموع اراضی پیش‌بینی‌شده برای کشت پاییزه، ۴۸ هزار هکتار به کشت گندم و جو اختصاص دارد که پیش‌بینی می‌شود از این سطح، ۱۵۱ هزار تن محصول برداشت شود.

وی ادامه داد: از این میزان، ۳۴ هزار هکتار به کشت گندم با پیش‌بینی تولید ۱۱۶ هزار تن و ۱۴ هزار هکتار به کشت جو با پیش‌بینی تولید ۳۵ هزار تن اختصاص یافته است.

تأمین ۴۵۰۰ تن بذر گندم و جو

دهمرده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان گفت: تاکنون حدود چهار هزار و ۵۰۰ تن بذر گندم و جو تدارک دیده شده که شامل ۷۰۰ تن بذر تولید داخل استان، هزار و ۳۰۰ تن بذر تکثیر و بوجاری‌شده توسط کشاورزان و دو هزار و ۵۰۰ تن بذر تأمین‌شده از خارج استان است.

وی با بیان اینکه توزیع بذر از طریق سامانه هوشمند بذر آغاز شده است، افزود: برای توسعه کشت دانه‌های روغنی نیز ۶ تن بذر اصلاح‌شده کلزا برای کشت در هزار هکتار تأمین شده و روند توزیع آن آغاز شده است؛ همچنین توسعه کشت گلرنگ در مناطق مستعد استان متناسب با شرایط اقلیمی دنبال می‌شود.

توزیع ۱۲ هزار تن کود شیمیایی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۲ هزار تن انواع کودهای شیمیایی شامل اوره، فسفاته و پتاسه تأمین و توزیع شده است.

وی اضافه کرد: برای نخستین بار هم‌زمان با آغاز سال زراعی جدید، امکان استفاده کارگزاران و عاملان توزیع از اوراق گام با سررسید سه‌ماهه و کارمزد ۲ درصد برای خرید کود از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فراهم شده است تا روند تأمین نهاده‌ها بدون وقفه ادامه یابد.

دهمرده با اشاره به برنامه‌های پشتیبانی از کشت پاییزه خاطرنشان کرد: اجرای مزارع مشارکتی و مقایسه‌ای، برگزاری دوره‌های آموزشی و وبینارهای تخصصی، ابلاغ الگوی کشت به مراکز جهاد کشاورزی و برگزاری جلسات تخصصی بذر و تغذیه گیاهی از جمله اقداماتی است که برای افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف تولیدی در استان دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: رعایت اصول فنی کاشت، استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و گواهی‌شده، مدیریت تغذیه گیاهی و کنترل آفات از عوامل مؤثر در دستیابی به تولید پایدار محصولات کشاورزی است.