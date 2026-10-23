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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

احتمال رعدوبرق و تندباد در بوشهر؛ سواحل استان مواج می‌شود

احتمال رعدوبرق و تندباد در بوشهر؛ سواحل استان مواج می‌شود

بوشهر-کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از احتمال بارش پراکنده، رعدوبرق و تندباد در استان و مواج شدن سواحل طی روزهای شنبه و یکشنبه خبر داد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که در ساعاتی از وقت امروز (جمعه)، غالباً از ظهر تا اوایل شب، با رشد ابر در برخی نقاط استان ( به‌ویژه نوار شرقی و بخش‌هایی از شمال و مرکز استان)، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی به‌صورت بارش پراکنده باران، گاهی رعدوبرق، وزش تندباد لحظه‌ای، گردوخاک و در مناطق مستعد احتمال ریزش تگرگ دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی روزهای شنبه و یکشنبه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل استان به‌نسبت مواج پیش‌بینی می‌شوند.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، افزایش ابر، در برخی نقاط احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی به‌صورت بارش پراکنده باران، گاهی رعدوبرق، وزش تندباد لحظه‌ای، گردوخاک و فردا مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در هنگام وقوع ناپایداری‌های جوی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6986903

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