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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

مولوی ساداتی: آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر ایران ناکام مانده اند

مولوی ساداتی: آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر ایران ناکام مانده اند

سراوان- امام جمعه اهل‌سنت سراوان گفت: به‌رغم فشارها و اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی، آن‌ها در دستیابی به اهداف خود در برابر جمهوری اسلامی ناکام مانده‌اند.

مولوی عبدالصمد ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات منطقه اظهار داشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با گذشت ماه‌ها، نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر خود در تنگه هرمز دست یابند و در برابر جمهوری اسلامی و نیروهای مقاومت با چالش مواجه شده‌اند.

وی با انتقاد از اظهارات دونالد ترامپ درباره باز بودن تنگه هرمز افزود: ادعاهای مطرح‌شده درباره وضعیت این آبراه با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد و چنین مواضعی حتی می‌تواند به روابط آمریکا با متحدانش آسیب برساند.

اتحاد کشورهای اسلامی ضرورتی اساسی است

امام جمعه اهل‌سنت سراوان با تأکید بر ضرورت همبستگی میان کشورهای اسلامی بیان کرد: کشورهای اسلامی باید با هدفی روشن در کنار یکدیگر قرار گیرند، اما اختلافات و موضع‌گیری‌های متقابل میان برخی کشورهای منطقه مانع شکل‌گیری این اتحاد شده است.

ساداتی با اشاره به تحولات اخیر در روابط کشورهای عربی تصریح کرد: کشورهای اسلامی به‌جای تقابل و اختلاف، باید با درک شرایط منطقه برای تقویت همگرایی و همکاری میان خود تلاش کنند.

وی در ادامه با اشاره به نقش نیروهای یمنی در تحولات منطقه خاطرنشان کرد: نیروهای یمنی با وجود محدودیت در امکانات و تجهیزات نظامی، در برابر آمریکا و نیروهای هم‌پیمان آن ایستادگی کرده‌اند و به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند.

امام جمعه اهل‌سنت سراوان این تحولات را نشانه اهمیت اراده و ایستادگی در معادلات منطقه دانست و بر ضرورت توجه کشورهای اسلامی به منافع مشترک و پرهیز از اختلافات تأکید کرد.

کد مطلب 6986908

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