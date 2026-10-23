فرماندار گنبدکاووس: موانع تأسیس باشگاه والیبال شهرداری باید برطرف شود

سلیمان هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به علاقه‌مندی شهرداری و شورای اسلامی شهر گنبدکاووس به حمایت از والیبال اظهار کرد: متولیان ورزش باید زمینه مشارکت شهرداری در باشگاه‌داری را فراهم کنند و برای رفع موانع اداری پیش‌رو پیگیری لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه اساسنامه باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری حدود یک سال پیش به دلیل وجود ایراد در فرایند تطبیق بازگردانده شده بود، افزود: انتظار می‌رفت اداره‌کل ورزش و جوانان استان و اداره ورزش و جوانان شهرستان برای رفع ایرادها و تعیین تکلیف تأسیس باشگاه اقدام کنند، اما این پیگیری‌ها انجام نشده است.

فرماندار ویژه گنبدکاووس با تأکید بر اینکه کم‌کاری در این زمینه پذیرفتنی نیست، گفت: مدیرکل ورزش و جوانان استان باید برای تأسیس باشگاه شهرداری یا حمایت از شکل‌گیری یک باشگاه خصوصی اقدام کند تا ظرفیت‌های والیبال شهرستان به شکل بهتری مورد استفاده قرار گیرد.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت‌های پیش‌بینی‌شده از تیم والیبال استقلال در فصل گذشته اشاره کرد و گفت: با دستور استاندار گلستان، دولت تعهد حمایت ۲۰ میلیارد تومانی از این تیم را پذیرفت که قرار بود با پیگیری‌های انجام‌شده و هماهنگی معاون استاندار، در طول فصل مسابقات پرداخت شود.

وی افزود: بر اساس تفاهم‌های انجام‌شده، چند شرکت بخش خصوصی نیز برای مشارکت در تأمین هزینه‌های تیم اعلام آمادگی کرده بودند تا بخشی از هزینه‌ها از سوی آن ها تأمین شود.

فرماندار ویژه گنبدکاووس با اشاره به مصوبات شورای اسلامی شهر درباره حمایت شهرداری از تیم والیبال اظهار کرد: حمایت شهرداری در چارچوب امکانات و ظرفیت‌های موجود پیش‌بینی شده بود؛ بخشی از این مصوبات در فرایند تطبیق تأیید شد، اما بخش دیگر با ایراد روبه‌رو شد و این موضوع نباید مانع پیگیری راهکارهای قانونی برای حمایت از والیبال شهرستان شود.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های والیبال گنبدکاووس، انتخاب دوباره این شهرستان از سوی استقلال را مورد انتظار دانست و تأکید کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان باید با پیگیری موانع موجود، زمینه تأسیس باشگاه شهرداری یا فعالیت یک باشگاه خصوصی را فراهم کند تا حمایت از والیبال گنبدکاووس به راهکارهای مقطعی و تأمین هزینه‌های یک تیم محدود نماند.