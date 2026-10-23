ایران از آرمان های انقلاب اسلامی عقب نشینی نمی کند؛ لزوم حفظ انسجام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی صبح جمعه در یادواره ۳۵۰ شهید شهرستان فریدونکنار که با حضور گسترده مردم برگزار شد، با اشاره به جایگاه شهدا در هدایت جامعه، اظهار کرد: مجالس شهدا تنها محلی برای یادآوری خاطرات دوران دفاع مقدس نیست، بلکه فرصتی برای افزایش بصیرت، تقویت روحیه مقاومت و تجدید عهد با آرمان‌های شهداست.

وی با گرامیداشت ایام فاطمیه و یادآوری حماسه‌آفرینی رزمندگان لشکر ویژه ۲۵ کربلا، به‌ویژه در محورهایی همچون کانال ماهی، افزود: فرهنگ ایستادگی و مقاومت در مکتب حضرت فاطمه زهرا (س)، امیرالمؤمنین (ع) و امام حسین (ع) ریشه دارد و این مکتب به ما می‌آموزد که حتی در اوج مصیبت نیز نباید از مسئولیت‌های اجتماعی و انقلابی غافل شد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با اشاره به ضرورت حفظ روحیه مبارزه و روشنگری در برابر دشمنان تصریح کرد: ملت ایران در کنار اندوه و سوگواری، میدان دفاع از آرمان‌های خود را ترک نمی‌کند و اجازه نخواهد داد دشمنان با بهره‌گیری از شرایط دشوار، اهداف خود را در کشور دنبال کنند.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره ویژگی‌های مؤمنان گفت: استقامت در مکتب اسلام دو بُعد دارد؛ نخست، پایداری فکری در برابر جنگ شناختی، تهاجم فرهنگی و تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر باورهای جامعه و جوانان و دوم، استقامت عملی که در قالب مجاهدت با مال و جان و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی دشمنان نمود پیدا می‌کند.

وی ولایت‌مداری را از مهم‌ترین جلوه‌های پایبندی به مسیر الهی دانست و افزود: حرکت در مسیر ولایت و انجام مسئولیت‌ها در چارچوب آن، از مؤلفه‌های اساسی حفظ جهت‌گیری انقلابی است.

تداوم رویکرد مقاومت در رهبری کشور

نماینده ولی‌فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آنچه نصرت الهی در تعیین رهبری جدید خواند، اظهار کرد: دشمنان طی سال‌های گذشته تلاش داشتند با تغییر شرایط رهبری، مسیر جمهوری اسلامی را به سمت سازش و انفعال سوق دهند، اما به گفته وی، روند انتخاب رهبری جدید نشان داد که این محاسبات به نتیجه نرسیده است.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با اشاره به مواضع منتسب به مقام‌های آمریکایی و صهیونیستی درباره این انتخاب، مدعی شد که تداوم رویکرد رهبران پیشین انقلاب در رهبری جدید، موجب ناامیدی دشمنان شده است.

وی همچنین با تأکید بر استمرار مدیریت کشور گفت: رهبر جدید انقلاب، با وجود شرایط خاص و محدودیت‌های ناشی از وضعیت جنگی، امور کشور و نیروهای مسلح را با اقتدار و اشراف دنبال می‌کند.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با رد هرگونه سازش با جبهه استکبار، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و مقابله با سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به شهادت رهبر قائد امت اسلامی و انقلاب و شماری از فرماندهان، اظهار کرد: از نگاه وی، این حوادث عزم ملت ایران برای مقابله با آمریکا و حضور نیروهای آمریکایی در منطقه را تقویت کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه همچنین با توصیف حضور مردم پس از شهادت رهبر فقید انقلاب به‌عنوان یک خیزش اجتماعی، گفت: این حضور گسترده مسئولیت دولت‌مردان، سران قوا و نخبگان را در قبال مطالبات مردم افزایش داده است.

دو مطالبه مردم از مسئولان؛ تبعیت از رهبری و خدمت بی‌منت

وی با بیان اینکه مردم در شرایط دشوار و در برابر فشارهای مختلف پای کار کشور ایستاده‌اند، دو مطالبه اصلی آنان از مسئولان را تشریح کرد و افزود: نخستین انتظار، حرکت هماهنگ با رهبری و پرهیز از پیشی گرفتن یا عقب ماندن از سیاست‌های اعلام‌شده در این چارچوب است.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی دومین مطالبه را خدمتگزاری صادقانه و بدون منت به مردم دانست و گفت: حل مشکلات معیشتی و عمومی جامعه باید در اولویت مسئولان قرار گیرد؛ چراکه خدمت به مردم، علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای آنان، زمینه تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش توان کشور در برابر فشارهای خارجی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره جایگاه خدمت‌رسانی در مبارزه با استکبار افزود: هر مسئولی که برای رفع مشکلات مردم و بهبود شرایط زندگی آنان تلاش کند، در مسیر مجاهدت گام برداشته است.

آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدها

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران در ادامه با اشاره به توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: نیروهای مسلح، از سپاه پاسداران و نیروهای هوافضا و دریایی تا ارتش، فراجا و دستگاه‌های امنیتی، برای مقابله با تهدیدها آمادگی دارند.

وی اظهار داشت: نیروهای مسلح شناخت دقیقی از توانمندی‌ها و نقاط آسیب‌پذیر دشمن دارند و در صورت تکرار هرگونه اقدام خصمانه، پاسخ ایران شدید و بازدارنده خواهد بود.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با تأکید بر اینکه برخورداری از توان دفاعی باید با اراده استفاده از آن همراه باشد، هشدار داد هرگونه اقدام جدید علیه جمهوری اسلامی ایران با واکنشی قاطع مواجه خواهد شد.

وحدت ملی و پرهیز از اختلاف‌افکنی، پیام شهداست

وی در پایان با قدردانی از مردم شهیدپرور مازندران و شهرستان فریدونکنار و برگزارکنندگان این اجلاسیه، حفظ انسجام ملی را از مهم‌ترین پیام‌های شهدا برشمرد و گفت: اختلافات گذشته نباید به عاملی برای تضعیف همبستگی جامعه تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، وحدت حول آرمان‌های انقلاب، گفتمان مقاومت و مقابله با سلطه‌طلبی اهمیت ویژه‌ای دارد و تقویت پیوند میان مردم و رهبری می‌تواند در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.