رکورد والیبال نشسته دست نخورده باقی ماند؛ ۵ قهرمانی با ۲ ست باخته

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران امروز (جمعه اول آبان) در دیدار نهایی پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی برابر قزاقستان به برتری دست یافت و همچون چهار دوره گذشته، عنوان قهرمانی این دوره بازی ها را از آن خود کرد.

ملی پوشان والیبال نشسته ایران دیدار فینال را با برتری ۳ بر صفر خود تمام کردند همان طور که در دو دیدار مرحله گروهی برابر تایلند و همین تیم قزاقستان و دیدار مرحله نیمه نهایی برابر چین هم با همین نتیجه صاحب برتری شده بودند.

بدین ترتیب تیم ملی والیبال نشسته بدون حتی یک ست باخته قهرمان پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی شد؛ رکوردی که در ۲ دور دیگر این بازی ها نیز به نام خود ثبت کرده بود.

تیم ملی والیبال نشسته ایران در بازی های ۲۰۱۴ اینچئون و ۲۰۲۲ هانگژو هم بدون باخت و حتی یک ست باخته قهرمان شده بود. این تیم در بازی های ۲۰۱۰ هانگژو و ۲۰۱۸ جاکارتا بدون باخت و البته با یک ست از دست رفته در هر دوره قهرمان شده بود.

بدین ترتیب، شاگردان هادی رضایی در حالی وارد پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی شدند که تمام دیدارهای خود در ادوار گذشته بازی های پاراآسیایی (۵ بازی در هر دوره) را با برد تمام کرده بودند و در مجموع ادوار گذشته تنها ۲ ست را واگذار کرده بودند. آنها در پایان این دوره بازی های پاراآسیایی هم این رکورد یعنی بازی بدون باخت حفظ کردند و در هیج دیداری هم ستی را از دست ندادند. بدین ترتیب آنها در مجموع ۵ دوره بازی های پاراآسیایی هیچ باختی نداشته اند و در کل هم ۲ ست را از دست داده اند.