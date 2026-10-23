به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح جمعه در ادامه سفر شهرستانی خود به کلیبر، در جمع اهالی روستاهای جغناب سفلی و المجی حضور یافت و بر ضرورت شناخت نزدیک مسائل و مشکلات روستاییان و استفاده از ظرفیت‌های محلی برای توسعه منطقه تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت بازدیدهای میدانی و گفت‌وگوی مستقیم با مردم اظهار کرد: هدف از سفرهای شهرستانی، حضور در متن منطقه، آشنایی نزدیک با مسائل و مشکلات مردم و بررسی میدانی ظرفیت‌ها و نیازهای موجود است.

استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای توسعه شهرستان‌ها باید بر اساس شناخت دقیق شرایط و نیازهای هر منطقه انجام شود، بر ضرورت توجه به مطالبات مردم و بررسی مسائل زیرساختی روستاها تأکید کرد.

ظرفیت‌های گردشگری و معدنی کلیبر

سرمست با اشاره به توانمندی‌های شهرستان کلیبر در حوزه‌های مختلف اقتصادی گفت: این شهرستان علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری، از توانمندی‌های قابل توجهی در بخش معدن نیز برخوردار است که می‌تواند زمینه رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید برای منطقه را فراهم کند.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی را یکی از محورهای توسعه شهرستان دانست و بر ضرورت شناسایی قابلیت‌های منطقه و فراهم کردن زمینه استفاده مؤثر از آن‌ها تأکید کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضرورت رسیدگی به نیازهای روستاییان خاطرنشان کرد: آینده کلیبر، آینده رونق، آبادانی و پیشرفت است و باید با شناخت دقیق نیازهای منطقه و بهره‌گیری از توانمندی‌های آن، شرایط زندگی مردم را بهبود بخشید و زمینه توسعه پایدار شهرستان را فراهم کرد.

بازدید از مناطق روستایی و گفت‌وگو با ساکنان آن‌ها در جریان سفرهای شهرستانی، فرصتی برای بررسی مستقیم مسائل محلی و شناخت ظرفیت‌هایی است که می‌توانند در مسیر توسعه اقتصادی و بهبود زیرساخت‌های منطقه مورد توجه قرار گیرند.