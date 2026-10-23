پرونده «ایران جان» در شبکه مستند باز شد؛ روایت تصویری از استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه‌، سیصد و چهل و دومین قسمت از برنامه‌ تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه اول آبان روی آنتن شبکه‌ مستند سیما می‌رود. این قسمت از برنامه به بهانه‌ «ایران جان، استان مرکزی»، سراغ یکی از فیلمسازان این خطه رفته و درباره فیلمسازی مستند در استان مرکزی گفتگو می‌کند.

محمد طالبی فیلمساز مستند، مهمان این هفته است و درباره‌ تجربه‌های فیلمسازی مستند در استان مرکزی و نمایش فرهنگ، آداب و رسوم و جاذبه‌های گردشگری این منطقه از کشورمان در آثار مستند سخن می‌گوید. در این بخش همچنین برش‌هایی از آثار وی، فیلم‌های مستند «بانوی واژه‌ها»، «نقش زیگلر»، «داستان عکس‌ها (جنگ و صلح)»، «سفرنامه‌ عراق عجم» و «سیاحت‌نامه» به نمایش درمی‌آید.

محمد طالبی از فیلمسازان مستند کشور است که در عمده آثار او توجه به مقوله تحقیق و پژوهش به چشم می‌آید.

در بخش دیگری از برنامه این هفته، اصغر احمدپور در گفتگو با حامد شکیبانیا، نگاهی به مقوله «امر واقع: به مصاحبه نزدیک می‌شویم» دارد.

بخش عکاسی مستند هم اختصاص به مروری بر آثار مایکل کنا دارد و کارگاه تجربه نیز با صحبت‌های کن برنز روی آنتن می‌رود. مایکل کنا یکی از بهترین عکاسان سیاه و سفید مناظر و طبیعت است و با عکس‌های شب و طلوعش که با نوردهی‌های طولانی تا ۱۰ ساعت گرفته شده مشهور است.

برنامه‌ تلویزیونی «نردبان» تلاش می‌کند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور، با بخش‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه‌ مستند می‌رود و بازپخش آن شنبه‌ها ساعت ۱۲ بامداد و ۱۴:۳۰ است.