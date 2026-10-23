عملیات برداشت کنجد در اراضی کشاورزی اهواز آغاز شد

حمید مطرودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت کنجد در سطح یک هزار هکتار، گامی مهم برای کاهش وابستگی به واردات روغن، تقویت تولیدات کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان و همچنین تقویت امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

‌وی با اشاره به ویژگی‌های اقتصادی این محصول افزود: کنجد به دلیل برخورداری از روغن باکیفیت، پروتئین و اسیدهای چرب غیراشباع، محصولی استراتژیک برای صنایع غذایی و تأمین روغن خوراکی است که با توجه به شرایط آب و هوایی اهواز، می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در الگوی کشت تابستانه داشته باشد.

مطرودی همچنین با تأکید بر نقش مدیریت صحیح در مرحله برداشت تصریح کرد: مدیریت صحیح در این مرحله، کلید اصلی افزایش بهره‌وری و رسیدن به سودآوری مطلوب برای کشاورزان این منطقه است.

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