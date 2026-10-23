  1. استانها
  2. خوزستان
۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

عملیات برداشت کنجد در اراضی کشاورزی اهواز آغاز شد

عملیات برداشت کنجد در اراضی کشاورزی اهواز آغاز شد

اهواز - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهواز گفت: عملیات برداشت محصول کنجد از حدود یک هزار هکتار از اراضی زراعی شهرستان اهواز با هدف توسعه تولید دانه‌های روغنی آغاز شد.

حمید مطرودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت کنجد در سطح یک هزار هکتار، گامی مهم برای کاهش وابستگی به واردات روغن، تقویت تولیدات کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان و همچنین تقویت امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

‌وی با اشاره به ویژگی‌های اقتصادی این محصول افزود: کنجد به دلیل برخورداری از روغن باکیفیت، پروتئین و اسیدهای چرب غیراشباع، محصولی استراتژیک برای صنایع غذایی و تأمین روغن خوراکی است که با توجه به شرایط آب و هوایی اهواز، می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در الگوی کشت تابستانه داشته باشد.

مطرودی همچنین با تأکید بر نقش مدیریت صحیح در مرحله برداشت تصریح کرد: مدیریت صحیح در این مرحله، کلید اصلی افزایش بهره‌وری و رسیدن به سودآوری مطلوب برای کشاورزان این منطقه است.

کد مطلب 6986926

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها