به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید جعفر سیدان در مراسم افتتاحیه سوگواره نگین شکسته در مشهد اظهار کرد: در شب و روزهایی قرار داریم که در ارتباط با حضرت صدیقه طاهره(س)، یگانه بانوی عالم خلقت است. شخصیت والایی که جزو معصومین علیهم السلام است. شخصیتی که همانند دیگر معصومین دو خلقت دارد؛ یک خلقت نوری یعنی پیش از این عالم و یک خلقت هم در این عالم دارد.

استاد حوزه علمیه خراسان افزود: در دنیای امروز، مسئله تعظیم شعائر اهل بیت عصمت و طهارت یکی از نشانه های تقوای دل و پرهیزگاری است و همه محبین خاندان عصمت و طهارت بدانند اجر و پاداش‌شان را از دست مبارک حضرت بقیه الله الاعظم(عج) دریافت خواهند کرد.

وی افزود: شخصیت حضرت زهرا(س) آنقدر عظیم است که در کلام هیچ‌کس نمی‌گنجد؛ در عظمت این شخصیت این جمله در دعای اول صحیفه حضرت امام سجاد(ع) آمده است که بسیار شنیدنی است: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی اخْتَارَ لَنَا مَحَاسِنَ الْخَلْقِ، وَ أَجْرَی عَلَینَا طَیّبَاتِ الرِّزْقِ. وَ جَعَلَ لَنَا الْفَضِیلَةَ بِالْمَلَکةِ عَلَی جَمِیعِ الْخَلْقِ، فَکلُّ خَلِیقَتِهِ مُنْقَادَةٌ لَنَا بِقُدْرَتِهِ، وَ صَائِرَةٌ إِلَی طَاعَتِنَا بِعِزَّتِهِ، این جمله نشان دهنده موقعیت والای خاندان رسالت است که وجود مبارکه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، نیز از جمله این خاندان است.خداوند برای اهل بیت علیهم السلام این فضیلت را قرار داده و ایشان را مالک کل جهان هستی قرار داده و محور این خاندان، وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهاست.

این استاد حوزه علمیه خراسان خاطرنشان کرد: ما محبین خاندان عصمت و طهارت بایستی صبح و شام برای نعمت بزرگ ولایت معصومین و وجود محبت خاندانی که در تمام فضائل شاخص و الگو هستند، شکرگزار باشیم.

سیدان در پایان با نقل روایتی از امام صادق علیه السلام، تصریح کرد: این محبت و دوستی اهل بیت علیهم السلام که به لطف خدای متعال در دل ما وجود دارد، ان‌شاءالله باعث سعادتمندی ما می‌شود و همه دوستداران خاندان عصمت و طهارت در روز قیامت همراه با آنها خواهند بود و رستگار می‌شوند.