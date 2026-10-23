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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

عملیات الخلیل؛ نتانیاهو فعالیت‌های انتخاباتی لیکود را لغو کرد

عملیات الخلیل؛ نتانیاهو فعالیت‌های انتخاباتی لیکود را لغو کرد

در پی زخمی شدن شش نظامی اسرائیلی در عملیات ضدصهیونیستی در الخلیل، نتانیاهو دستور محاصره این شهر و تشدید تدابیر امنیتی در کرانه باختری را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پس از تیراندازی بامداد امروز در ورودی شمالی شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری اشغالی، دستور لغو تمام برنامه‌های انتخاباتی حزب لیکود برای امروز را صادر کرد.

بر اساس گزارش‌ها، در این تیراندازی دو فلسطینی شهید و شش نظامی اسرائیلی زخمی شدند. رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد دو فرد مسلح از ساکنان الخلیل بودند. به گزارش رسانه عبری والا، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد دو جوان فلسطینی نیروهای اسرائیلی را غافلگیر کردند و پس از نزدیک شدن نظامیان به آنها، تیراندازی را آغاز کردند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد رئیس ستاد کل این ارتش دستور تقویت نیروها در منطقه مرکزی را صادر کرده و با ایجاد کمربند امنیتی کامل در شهر الخلیل و روستاهای اطراف موافقت کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد: نیروهای ما در حال محاصره الخلیل و آغاز یک عملیات تهاجمی گسترده در آنجا هستند.

نتانیاهو نیز اعلام کرد به نیروهای امنیتی دستور داده است الخلیل را محاصره و کرانه باختری را به‌ طور کامل مسدود کنند. او مدعی شد نیروهای اسرائیلی از وقوع حمله‌ای گسترده‌تر در کرانه باختری جلوگیری کرده‌اند و مدعی شد عوامل حماس و کسانی را که پشت آنها هستند، در هر مکان و هر زمان تعقیب خواهند کرد.

نتانیاهو در پیامی در ایکس اعلام کرد که به نیروهای این رژیم دستور داده است برای اعمال «محدودیت کامل» در کرانه باختری اشغالی از امروز آماده شوند.

در واکنش به این عملیات، جنبش حماس اعلام کرد عملیات الخلیل پیامی روشن به رژیم صهیونیستی است مبنی بر اینکه مقاومت ادامه خواهد یافت و تا پایان اشغال سرزمین‌ها و مقدسات فلسطین قدرت بیشتری خواهد گرفت.

سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز این عملیات را واکنشی طبیعی و مشروع به جنایات اشغالگران و اقدامات خشونت‌آمیز شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری دانست و خواستار تشدید رویارویی و درگیری مستقیم با نیروهای اسرائیلی و شهرک‌نشینان با استفاده از همه ابزارهای موجود شد.

کد مطلب 6986928

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