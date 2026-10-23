مهدی شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای الزامات قانونی و فنی و اعمال کنترل‌های سیستمی در فرآیند معاینه فنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، دستورالعمل پیاده‌سازی الزامات کنترلی در سامانه معاینه فنی ناوگان سنگین ابلاغ شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر بیان کرد: بر اساس این دستورالعمل، مراکز معاینه فنی ناوگان سنگین باید با هماهنگی سکوی هوشمند حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نسبت به شناسایی ناوگان اتوبوسی برون‌شهری فاقد سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) اقدام کنند.

شهابی با اشاره به ارسال پیامک و اطلاع رسانی به مالکان ناوگان فاقد سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی، خاطرنشان کرد: مراکز معاینه فنی موظفند از ۱۰ آبان‌ماه سال جاری از صدور گواهی معاینه فنی برای ناوگان مشمول فاقد سامانه جلوگیری کنند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای بوشهر یادآور شد: همچنین از دوم آبان‌ماه سال جاری، صدور گواهی معاینه فنی برای ناوگان باری (سال ساخت ۱۳۹۵ و پس از آن) فاقد حفاظ ایمنی جلو و عقب، متوقف می‌شود.

وی همچنین بر اجرای دقیق و یکپارچه الزامات، پیش‌بینی تمهیدات فنی لازم برای جلوگیری از صدور گواهی معاینه فنی برای ناوگان مشمول تأکید و عنوان کرد: این اقدامات با هدف ارتقاء ایمنی سفرهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی (کالا و مسافر)؛ پیمایش واقعی و کاهش سوانح جاده‌ای اجرایی می‌شود.