تعویض بیش از ۱۸ هزار کنتور معیوب در خراسان رضوی با اجرای طرح مهتاب

رضا لنگری در گفتگو با خبرنگار مهر از تعویض ۱۸ هزار و ۴۹۱ دستگاه کنتور معیوب، شناسایی و رفع ۷۸۱ مورد دستکاری کنتور و نصب بیش از ۲ هزار کنتور هوشمند در مناطق آلوده خبر داد و اظهار کرد: اجرای این طرح تاکنون به احیا و صرفه‌جویی بیش از ۴۱۱ گیگاوات‌ساعت انرژی و کاهش ۴۵ مگاواتی توان مصرفی شبکه منجر شده است.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در قالب طرح ملی مهتاب بیان کرد: تاکنون ۵۹ هزار و ۵۴۰ مشترک تحت تست و بازرسی لوازم اندازه‌گیری قرار گرفته‌اند. همچنین برای ۴۴۳ کنتور دستکاری‌شده، کنتور هوشمند نصب شده است.

وی افزود: در راستای بهینه‌سازی شبکه، ۲۹.۶ مگاوار خازن نصب و ارتقا یافته و ۱۶ هزار و ۹۳۲ مشترک چاه‌ها و پمپ‌های آب کشاورزی نیز مورد تست و بازرسی قرار گرفته‌اند.

لنگری با اشاره به اقدامات مقابله با مصارف غیرمجاز برق تصریح کرد: تاکنون یک‌هزار و ۴۹۶ مورد برق غیرمجاز جمع‌آوری و ۲ هزار و ۱۶۵ مشترک دارای برق غیرمجاز به انشعاب دائم یا موقت تبدیل شده‌اند. همچنین ۳۱ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز با مجموع ۱۴۷ دستگاه جمع‌آوری شده و ۳ هزار و ۱۲۸ مورد محدودسازی بار از طریق تعویض فیوز انجام گرفته است.

مجری کل طرح مهتاب شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، تعداد مشترکان دارای انشعابات سنواتی در انتظار نصب به صفر رسیده و مصرف انرژی در ساعات کم‌باری نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۷ درصد کاهش یافته است.

وی تأکید کرد: طرح مهتاب با هدف کاهش تلفات انرژی، هوشمندسازی شبکه، مقابله با مصارف غیرمجاز و صیانت از حقوق مشترکان قانون‌مدار ادامه دارد و نتایج به‌دست‌آمده بیانگر اثربخشی اقدامات میدانی در ارتقای بهره‌وری و پایداری شبکه برق استان است.