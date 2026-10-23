جواد سلطانی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیامدهای تغییر اقلیم بر منابع طبیعی و نظام‌های تولید کشاورزی افزود: تغییر اقلیم به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک، ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت منابع پایه و الگوهای تولید را دوچندان کرده است.

وی با تأکید بر اینکه بهره‌گیری از دانش روز، تحقیقات هدفمند و فناوری‌های سازگار با شرایط اقلیمی از الزامات پایداری کشاورزی است، تصریح کرد: تحقیقات کاربردی، مطالعات مزرعه‌ای و ارزیابی الگوهای کشت متناسب با ظرفیت اکولوژیک مناطق باید در خدمت حل مسائل واقعی بخش کشاورزی قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری آب، توسعه محصولات کم‌آب‌بر و استقرار الگوی کشت متناسب با منابع آب و خاک را از مهم‌ترین محورهای سازگاری با تغییر اقلیم برشمرد و اظهار داشت: تصمیم‌گیری درباره الگوی کشت باید با اتکا به داده‌های اقلیمی، مطالعات منابع آب و ویژگی‌های خاک انجام شود.

سلطانی کاظمی، توسعه کشاورزی حفاظتی از جمله حفظ بقایای گیاهی، کاهش خاک‌ورزی، جلوگیری از فرسایش و تقویت ذخیره کربن در خاک را از اقدامات مؤثر در بهبود سلامت خاک دانست و بیان کرد: گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی در تأمین انرژی واحدهای تولیدی و سامانه‌های آبیاری در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی مؤثر است.

وی یادآور شد: سازمان جهاد کشاورزی خوزستان حرکت به سوی توسعه پایدار، ارتقای تاب‌آوری اقلیمی و توسعه الگوهای تولید سازگار با اقلیم را با تکیه بر علم، نوآوری و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد برای تضمین امنیت غذایی نسل‌های آینده دنبال می‌کند.