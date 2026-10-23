به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، نثر فارسی و واکاوی متن‌های «تاریخی-ادبی» در دوره پیشامغولی، با حضور غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، شنبه دوم آبان ۱۴۰۵ ساعت ۸:۳۰ صبح در تالار استاد شریعتی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می‌شود.

متن پیام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، توسط محمدرضا محسنی ثانی نماینده غرب خراسان در مجلس قرائت خواهد شد و پیام سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط محمود شالویی مشاور وزیر فرهنگ و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، خوانده می‌شود.

شانزدهمین همایش ملی ابوالفضل بیهقی با محوریت حوزه مطالعاتی متن‌های تاریخی-ادبی نثر فارسی (دوره پیشامغولی) و حوزه مطالعات تاریخ بیهقی‌پژوهی خواهد بود.

همچنین زنگ نمادین ابوالفضل بیهقی شنبه ساعت ۷:۳۰ در مدارس برگزیده سبزوار به صدا در می‌آید.

جمعه اول آبان ساعت ۱۶ تا ۱۸، بزرگداشت بونصر مشکان، استاد ابوالفضل بیهقی، در شهر مشکان شهرستان خوشاب برگزار می‌شود.

بخش مردمی همایش ابوالفضل بیهقی در روستای حارث آباد، زادگاه وی، شنبه دوم آبان ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار خواهد شد که در آن، متن پیام مسعود پزشکیان رئیس جمهور و غلامحسین مظفری استاندار، قرائت خواهد شد.

همچنین ناصر غفوری عدل معاون عمرانی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، گزارشی از طرح یادمان ابوالفضل بیهقی در بخش مردمی همایش، ارائه خواهد داد.

از سوم تا نهم آبان، همزمان با دهه بیهقی و متن‌های تاریخی-ادبی پیشامغولی، بخش غیرحضوری و مجازی همایش برگزار خواهد شد. در جریان این همایش، کارگاه‌های علمی و پژوهشی و نشست‌های تخصصی نیز برگزار می‌شود.

گفتنی است کتاب «بازشناخت متن‌های تاریخی-ادبی پیشامغولی و پسامغولی»، شامل چکیده مقالات همایش‌های بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و عطاملک جوینی، در همایش علمی ابوالفضل بیهقی که در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود، رونمایی خواهد شد.