رونمایی قرآن محقق به خط احصایی؛ «حراج تهران» نشانه رونق هنر ایران است؟

خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصه‌های هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاق‌ها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع می‌شود. در سلسله گزارش‌های «هنرهای تجسمی در هفته‌ای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که در هفته گذشته افتاده‌است، بیان کنیم.

جمعه‌ها روز تعطیل محسوب می‌شود اما در این روز، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی آغاز به کار می‌کنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و … تلاش‌ها و فعالیت‌های اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند.

«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم می‌شود.

از راه‌اندازی سایت موزه و نمایش هزار اثر گنجینه تا تمام شدن نمایشگاه عکاسی

در هفته‌ای که گذشت، رضا دبیری‌نژاد رئیس موزه هنرهای معاصر تهران از فراهم شدن امکان مشاهده آنلاین آثار گنجینه این موزه همزمان با از سرگیری دسترسی به وب‌سایت رسمی موزه خبر داد و گفت: سال‌هاست یکی از مأموریت‌های موزه‌ها، در دسترس عموم قرار دادن گنجینه‌ها و میراث آنها با استفاده از ابزارهای مختلف است تا علاقه‌مندان بتوانند با این آثار آشنا شوند. در آستانه ورود موزه به پنجاه‌سالگی، حدود هزار اثر از آثار مجموعه موزه روی وب‌سایت رسمی قرار گرفته است و طی هفته‌های آینده، سایر آثار نیز به‌تدریج در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهند گرفت و اطلاعات آنها تکمیل خواهد شد.

وی همچنین از برنامه موزه هنرهای معاصر تهران برای ایجاد بخش نمایشگاهی دائمی خبر داد و گفت: موزه بر آن است تا در آینده نزدیک، با ایجاد بخش نمایشگاهی دائمی، امکان نمایش پیوسته آثار منتخب و شاخص موزه را برای گردشگران و علاقه‌مندان فراهم آورد.

همچنین، نمایشگاه «این صورت باقی» با نمایش ۲۵۰ اثر از عکاسان جهان از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران، پس از ۲ ماه برگزاری و میزبانی از ۹۰ هزار بازدیدکننده، ۲۴ مهر به کار خود پایان داد.

قرآن محقق محمد احصایی نمایش داده شد

هفته گذشته، مراسم رونمایی از کتابت قرآن کریم به قلم محمد احصایی هنرمند پیشکسوت خوشنویس و نقاش و نمایش ویژه این اثر، در موزه هنرهای معاصر تهران در ۲ روز برگزار شد.

قرآن کریم به قلم محقق به خط محمد احصایی در ۲۶۵۵ صفحه منحصربه‌فرد طی بیش از یک دهه کتابت شده و تذهیب و آرایه‌ها، چاپ و صحافی کم‌نظیر این اثر هنرمندانه، به غایت کیفیت و دقت بیش از ۶ سال با راهبری گروهی متخصص به انجام رسیده است. این اثر کتابتی عاشقانه است از تجلی معرفت در نظر هنرمندی یگانه که در تاریخ فرهنگ و هنر ایران ماندگار است.

نمایش عکس‌هایی که حامل رنج مردم غزه هستند

نمایشگاه عکس «آنچه دیده نشد!» با نمایش آثاری از محمود ابوحمده هنرمند عکاس فلسطینی، سه‌شنبه ۲۸ مهر در موزه هنرهای معاصر فلسطین افتتاح شد.

محمود ابوحمده عکاس فلسطینی، نیز در پیام صوتی اختصاصی خود برای این نمایشگاه، با اشاره به تلاش‌هایش برای ثبت وقایع غزه گفت: من سعی می‌کنم تمام اتفاقاتی را که در غزه رخ می‌دهد، ثبت کنم. این نمایشگاه و تمامی عکس‌های آن حامل معنایی بزرگ هستند.

وی با بیان اینکه این مجموعه تصویری، رنج‌های مردم فلسطین را به نمایش می‌گذارد، ابراز امیدواری کرد که بتواند از طریق این عکس‌ها، بخشی از رنج مردم غزه را به مخاطبان منتقل و به مردم فلسطین کمک کند.

این هنرمند فلسطینی، عکاسی را حامل پیامی انسانی دانست و تصریح کرد: عکاسی پیام بزرگی دارد؛ پیام انسان و پیام رنجی طولانی.

عکاسی که چشم مردم است/ آسیب‌دیدگی آلفرد یعقوب زاده در اعتراضات فرانسه

هفته گذشته، نشست «عکاسی بدون مرز و مستند اجتماعی» از سری نشست‌های «۲۰_۴۳» چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با حضور تصویری آلفرد یعقوب‌زاده و مهدی آشنا در پردیس ملت برگزار شد.

آلفرد یعقوب‌زاده که به صورت آنلاین در این نشست حضور داشت، بیان کرد: من عکاسی را از ایران یاد گرفتم و قرار نبود عکاس شوم اما با شروع انقلاب به عکاسی پرداختم. با شروع انقلاب و تحولات اجتماعی از جمله موضوع آمریکا و جنگ ایران و عراق دیگر به مسأله عکاسی آلوده شدم. با توجه به اینکه چشم مردم هستم باید واقعیت‌ها را روایت کنم. تنها چیزهایی که در عکس‌های من وجود دارد یک زیرنویس است.

وی بیان کرد: من همیشه ایرانی هستم، البته فرانسوی‌ها هم من را به عنوان یک فرانسوی قبول ندارند. مرز برای من اصلا وجود ندارد و کره زمین خانه من است. کاری ندارم کجا هستم و هر کجا بروم از زندگی خودم لذت می‌برم، با مردم آشنا می‌شوم و همه چیز را صادقانه نشان می‌دهم. کره زمین خانه من است و هیچ مرزی ندارم. در کار هم مرزی ندارم چون یک جایی آزادی وجود دارد و یک جایی نیست مثلاً دیروز در فرانسه تظاهرات بود و موقع عکس‌برداری پلیس با ما کاری نداشت. هرکجا باشم سعی می‌کنم به قوانین آنجا احترام بگذارم و تا آنجایی که بتوانم سعی می‌کنم همه مردم را ببینم چون نمی‌توانم مسایل را یک طرفه نشان بدهم. وظیفه من است که به عنوان یک عکاس مومن و صادق به دوربین، همه چیز را بی طرفانه ببینم.

آلفرد یعقوب‌زاده در جریان عکاسی از تظاهرات روزهای اخیر فرانسه در جریان یک انفجار آسیب دیده و زخمی شده است.

حراج تهران بیش از هزار میلیارد فروخت

بیست و ششمین دوره حراج تهران که به فروش آثار هنر مدرن و معاصر ایران اختصاص داشت، در هفته‌ای که گذشت برگزار شد و توانست با فروش ۱۰۰ اثر ارائه شده به مبلغ نهایی ۱۱۹۶ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان، رکورد قابل توجهی ثبت کند.

از نکات حائز اهمیت بیست و ششمین حراج تهران، ارائه یک مجسمه‌ دومتری از مجموعه آثار «هیچ» پرویز تناولی بود که برای اولین‌بار در یک مزایده هنری عرضه می‌شد و با رقم ۳۰۸ میلیارد تومان چکش خورد تا رکورد گران‌ترین اثر حراج تهران به این اثر اختصاص پیدا کند. علاوه بر این اثر در این دوره از حراج تهران، آثاری از هنرمندان مدرنیست همچون منیر فرمانفرماییان، کوروش شیشه‌گران، ابوالقاسم سعیدی، محمد احصایی و حسین‌زنده‌رودی نیز ارائه شد که این آثار هم با برآورد قیمتی بالاتر از رکوردهای قبلی این مزایده هنری بودند و توانستند، رکوردهای فروش در این حراج را ارتقا بخشند.

در این دوره از حراج ۴۰ خریدار در مزایده شرکت کردند که ۶ خریدار برای اولین‌بار به مارکت هنر ورود کرده بودند. یکی دیگر از ویژگی‌های بیست و ششمین حراج تهران که در این دوره کاملاً مشهود بود، فروش ۷۴ درصدی آثار به قیمت میلیاردی بود که نشان از تثبیت جایگاه سرمایه‌گذاری در عرصه هنر دارد. فروش بیست و ششمین دوره حراج تهران ۱۱۹۶ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان بود.

در بیست و ششمین حراج تهران ۱۰۰ اثر عرضه شد که تمامی آثار به فروش رسیدند. در این دوره از حراج تهران ۵۷ اثر با ارزش بیش از یک میلیارد تومان برآورد قیمت به مجموعه‌داران ایرانی پیشنهاد شد، که در نهایت ۷۴ اثر، در حراج بیست و ششم با قیمت میلیاردی چکش خوردند.

رکورد این دوره حراج به مجسمه‌ «هیچ» پرویز تناولی به مبلغ ۳۰۸ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد. اثری از مجموعه آینه‌کاری‌های منیر فرمانفرماییان به مبلغ ۱۳۲ میلیارد در جایگاه دوم و تابلو «درون، بیرون» از کوروش شیشه‌گران به قیمت ۱۰۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون در جایگاه سوم رکورداران این دوره حراج قرار گرفتند.

در بیست و ششمین حراج تهران ۱۰ اثر بین قیمت ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومان چکش خوردند که با بیشترین رقابت از سوی خریداران مواجه شدند. در این دوره ۱۰ اثر نیز بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان به فروش رسیدند که با رقابت قابل توجهی از سوی خریداران روبه‌رو شدند. همچنین، ۴ اثر نیز بالای ۳۰ میلیارد تومان به فروش رسیدند.

آیا قیمت‌های نجومی، نشانه رونق هنر است یا شکاف میان «کالای لوکس» و «اقتصاد هنر»؟

مجسمه‌های «هیچ» پرویز تناولی در عالم هنرهای تجسمی بسیار شناخته‌شده هستند اما اثری که در حراج تهران بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان فروش رفت، مجسمه‌ای ۲ متری بود که نسخه دوم از شش نسخه این هنرمند بود. اما پرسش اصلی این است که جهش قیمتی خیره‌کننده این اثر چطور اتفاق افتاد؟ وقتی با شگردهای مختلف (از جمله دلالی)، قیمت یک اثر به رقم ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، باید از خود بپرسیم: آیا این یک رفتار عادلانه است؟ و آیا چنین افزایشی می‌تواند ادعای «کمک به اقتصاد هنر» را تأیید کند؟ ما باید میان «رونق بازار هنر» و «تورم قیمت کالاهای خاص» تفکیک قائل شویم یا اینکه با پدیده کالاهایی مواجه هستیم که در یک فضای ایزوله و جدا از واقعیت‌های اجتماعی و سطح جامعه، معامله می‌شوند؟ فراتر از الگوهای جهانی، این شیوه برخورد با ارزش‌گذاری، چه پیامدهای بلندمدتی برای ساختار هنر خواهد داشت؟

همچنین، مشکل جایی بیشتر نمود پیدا می‌کند که متولیان فرهنگ و هنر، از آمار اقتصادی حراج برای نمایش رونق و پیشرفت هنر یا حمایت از هنرمندان و کمک به معیشت هنرمندان استفاده کنند و دغدغه‌های مالی، پشت خدمت به فرهنگ و هنر پنهان شوند. مشکل بزرگتر جایی است که تصور کنیم درآمد حراج تهران مستقیماً وارد جیب هنرمندان می‌شود یا حداقل سهم بزرگی برای هنرمندان قائل شویم. به‌ویژه که عمده رقم مالی جابه‌جا شده مربوط به جریان روز هنر نیست یا تصور کنیم همه هنرمندان ضرورتاً امکان و توانایی حضور آزاد در این حراج را دارند.

بی‌سابقه بودن اعداد و ارقام بزرگ در نظر عموم و حتی برای برخی هنرمندان سبب اظهارنظرات هیجانی و جایگزین شدن قیمت آثار هنری در این حراج با ارزش‌های واقعی اثر هنری می‌شود این ارقام بزرگ به دلیل نبود بازاری معادل حراج، قابل ارزیابی و کنترل و راستی آزمایی نیست.

در نهایت نیز بعضی از منتقدان، اخبار مربوط به طرح وثیقه‌سپاری آثار هنری برای اخذ وام‌های بانکی را با برخی از افزایش قیمت‌های دوره اخیر حراج، بی‌ارتباط ندانسته‌اند.

افتتاح نمایشگاه‌های هنری در آدینه

نمایشگاه «چنس: زیبا اما آلوده» در گالری زیرزمین دستان، نمایشگاه «نقش در نقش» در آرت سنتر، نمایشگاه «دگردیسی» در گالری هور، نمایشگاه «دختران دشت» در گالری نگر، نمایشگاه «دوام» در گالری آریا، نمایشگاه «سفر به ناکجا» در گالری آتبین و نمایشگاه «تکاپو» در گالری شکوه، از جمله نمایشگاه‌هایی هستند که عصر جمعه اول آبان افتتاح می‌شوند.