مسئولان البرز برای توسعه ورزش اتومبیلرانی و موتورسواری پای کار نیستند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: البرز؛ استانی که زمانی میزبان رقابت‌های قهرمانی آسیا در پیست موتورکراس خود بود، امروز با هیئتی سرپرست‌محور و پیست‌هایی بلااستفاده روبه‌روست و بخشی از ورزشکارانش برای تمرین باید به مجموعه آزادی بروند. البرز، با نزدیکی به پایتخت و نام‌آوری در رقابت‌های ملی و بین‌المللی، همچنان یکی از پرظرفیت‌ترین استان‌ها برای موتورسواری و اتومبیلرانی است؛ اما ظرفیت بدون پیست استاندارد، امکانات ایمنی و مدیریت پایدار به نتیجه نمی‌رسد.

محمدرضا پازندمهر، رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی کشور، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر توپ را به زمین مسئولان استانی انداخت: به گفته او، هیئت البرز حدود دو ماه است سرپرست دارد، هنوز درخواست رسمی استان برای انتخابات و توسعه زیرساخت‌ها به فدراسیون نرسیده و فدراسیون برای تأیید فنی پیست‌ها و واگذاری میزبانی مسابقات آماده است، به شرط آنکه پیگیری از سوی خود استان آغاز شود.

در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:

وضعیت فعلی مدیریت هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز چگونه است و چه زمانی می‌توان به برگزاری انتخابات و تعیین رئیس هیئت امیدوار بود؟

تا جایی که اطلاع دارم، حدود دو ماه است که هیئت استان با سرپرست اداره می‌شود؛ البته تاریخ دقیق آن را در حال حاضر به خاطر ندارم. برای برگزاری انتخابات، ابتدا باید اداره کل ورزش و جوانان استان البرز به‌صورت رسمی از فدراسیون درخواست کند تا مجوز ثبت‌نام از نامزدها صادر شود.

پس از آن، مراحل قانونی مربوط به بررسی صلاحیت نامزدها و سایر فرایندهای انتخاباتی طی خواهد شد.

بنابراین، آغاز فرایند انتخابات مستلزم پیگیری و مکاتبه رسمی اداره کل ورزش و جوانان استان است.

با توجه به ظرفیت‌های البرز در رشته‌های موتورسواری و اتومبیلرانی، چرا این استان همچنان با مشکلات زیرساختی و محدودیت در برگزاری مسابقات روبه‌روست؟

ما پیشنهادهایی را از طریق دوستان به استانداری ارائه کرده‌ایم، اما موضوع اصلی این است که استانداری باید به‌صورت جدی وارد میدان شود. در نقاط مختلف استان، زمین‌های مناسبی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ایجاد مجموعه‌های تخصصی موتورسواری و اتومبیلرانی استفاده کرد؛ به‌ویژه در محدوده‌های نزدیک به شهر کرج.

البته توسعه این زیرساخت‌ها صرفاً وظیفه فدراسیون نیست. فدراسیون برای بررسی‌های فنی، ارزیابی نقشه‌ها و تأیید استانداردهای لازم آمادگی دارد به‌صورت کامل در کنار استان باشد، اما این همکاری زمانی شکل می‌گیرد که استانداری و اداره کل ورزش و جوانان البرز موضوع را به‌طور رسمی پیگیری کنند.

تا این لحظه، درخواست رسمی مشخصی از سوی استان برای آغاز این فرایند به فدراسیون ارائه نشده است. ما نمی‌توانیم بدون هماهنگی با دستگاه‌های مسئول استان وارد عمل شویم؛ زیرا چنین اقدامی ممکن است به موازی‌کاری و تداخل وظایف منجر شود.

آیا استان‌های دیگر برای توسعه زیرساخت‌های این رشته از ظرفیت فدراسیون استفاده کرده‌اند؟

بله. برای نمونه، هفته گذشته استاندار کرمان شخصاً از چند زمین بازدید کرد و یکی از زمین‌های مناسب را برای بررسی‌های بعدی معرفی کرد. پس از آن نیز کارشناسان فنی فدراسیون برای پیگیری موضوع وارد عمل شدند.

این تجربه نشان می‌دهد که وقتی مدیریت استان پای کار باشد و موضوع را به‌صورت جدی دنبال کند، فدراسیون نیز می‌تواند ظرفیت کارشناسی و فنی خود را در اختیار آن استان قرار دهد. ما برای کمک به البرز هم آمادگی داریم، اما باید درخواست و پیگیری از سوی مسئولان خود استان انجام شود.

البرز در گذشته سابقه میزبانی رقابت‌های مهم موتورسواری را داشته است. آیا امکان احیای این جایگاه وجود دارد؟

البرز در رشته موتورسواری سابقه خوبی دارد و ورزشکاران این استان در بسیاری از رقابت‌ها جزو نفرات و تیم‌های برتر کشور هستند. در سال‌های گذشته نیز پیست موتورکراس استان میزبان رقابت‌های مهمی از جمله مسابقات قهرمانی آسیا بوده است.

با این حال، حفظ و ارتقای چنین جایگاهی به مدیریت حرفه‌ای، پیگیری مستمر و توجه به امکانات تمرینی و مسابقه‌ای نیاز دارد. وقتی زیرساخت مناسبی وجود داشته باشد، اما برای نگهداری، توسعه و استفاده مستمر از آن برنامه‌ریزی نشود، طبیعی است که ظرفیت‌های موجود به‌تدریج بلااستفاده بمانند.

بخشی از ورزشکاران استان برای تمرین به مجموعه ورزشی آزادی مراجعه می‌کنند، در حالی که البرز با برخورداری از سابقه و استعدادهای موجود می‌تواند امکانات مناسب‌تری در داخل استان داشته باشد.

آیا فدراسیون برای واگذاری میزبانی مسابقات کشوری به البرز برنامه‌ای دارد؟

فدراسیون برای رشته‌های مختلف برنامه‌ریزی می‌کند و البرز نیز می‌تواند برای میزبانی رقابت‌هایی مانند آفرود، اسلالوم و موتورکراس اعلام آمادگی کند. پس از آنکه استان درخواست خود را ارائه دهد، ما موافقت اولیه را بررسی می‌کنیم و کارشناسان فنی و ایمنی را برای ارزیابی محل پیشنهادی اعزام خواهیم کرد.

اگر محل مورد نظر از نظر فنی و ایمنی تأیید شود، امکان برگزاری رقابت‌های کشوری در استان وجود دارد. من معتقدم البرز ظرفیت میزبانی مناسب این مسابقات را دارد و می‌توان با برنامه‌ریزی درست، بخشی از جایگاه گذشته آن را احیا کرد.

تجربه‌های گذشته در استان نشان می‌دهد که مجموعه‌های مرتبط با این رشته توانسته‌اند قهرمانان متعددی پرورش دهند. برای تکرار چنین تجربه‌هایی چه باید کرد؟

چند سال پیش، در محدوده پارک چمران کرج، مجموعه‌ای برای کارتینگ فعالیت می‌کرد که با مشارکت تعدادی از علاقه‌مندان و اجاره محل از شهرداری راه‌اندازی شده بود. این مجموعه برای مدتی به‌صورت منظم فعالیت داشت و تعدادی از قهرمانان رشته‌های مختلف اتومبیلرانی از همان مجموعه معرفی شدند.

این تجربه نشان می‌دهد که ایجاد امکانات مناسب می‌تواند به شناسایی استعدادها و پرورش قهرمانان کمک کند. با این حال، چنین مجموعه‌هایی برای ادامه فعالیت به حمایت، برنامه‌ریزی و پیگیری مسئولان نیاز دارند. صرف ایجاد یک پیست کافی نیست؛ باید شرایط فعالیت پایدار، آموزش و حضور ورزشکاران در رقابت‌ها نیز فراهم باشد.

با توجه به تجربه استان‌های دیگر در برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، چه عاملی را در موفقیت آن‌ها تعیین‌کننده می‌دانید؟

برگزاری مسابقات نیازمند عزم جدی مدیران استانی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است. برای مثال، در مسابقات قهرمانی موتورکراس در سرایان خراسان جنوبی، مسئولان محلی و تیم فنی فدراسیون از قبل برای آماده‌سازی و اجرای رقابت‌ها مستقر شده بودند و روند برگزاری مسابقات را پیگیری می‌کردند.

وقتی استاندار، فرمانداران استان و مجموعه‌های اجرایی برای برگزاری یک رویداد پای کار باشند، امکان استفاده از ظرفیت فدراسیون و اجرای مناسب مسابقات فراهم می‌شود.

البرز نیز از نظر سابقه ورزشی و ظرفیت‌های موجود، قابلیت انجام چنین کاری را دارد؛ مسئله اصلی، پیگیری و هماهنگی مسئولان است.

چه انتظاری از استانداری البرز و اداره کل ورزش و جوانان استان دارید و فدراسیون تا چه اندازه برای همکاری آمادگی دارد؟

انتظار ما این است که مسئولان استان موضوع را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند، زمین‌های مناسب را شناسایی کنند و درخواست‌های لازم را برای بررسی فنی و توسعه زیرساخت‌ها به فدراسیون ارائه دهند.

من به‌عنوان رئیس فدراسیون و با توجه به علاقه‌ای که به زادگاهم، استان البرز، دارم، تأکید می‌کنم که برای کمک به توسعه موتورسواری و اتومبیلرانی استان آمادگی کامل داریم. هر کمکی که در حوزه تخصصی و فنی از دست فدراسیون برآید، دریغ نخواهیم کرد. اگر مسئولان استان اراده جدی داشته باشند، می‌توانیم برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب و برگزاری مسابقات در البرز همکاری مؤثری انجام دهیم.

توسعه موتورسواری و اتومبیلرانی در البرز بیش از هر چیز به خروج این رشته‌ها از وضعیت بلاتکلیفی مدیریتی و تبدیل ظرفیت‌های موجود به برنامه‌های اجرایی نیاز دارد.

انتظار می‌رود استانداری البرز و اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، ضمن تعیین تکلیف انتخابات هیئت، با شناسایی زمین‌های مناسب، پیگیری جذب سرمایه‌گذاری و ارائه درخواست رسمی به فدراسیون، زمینه احیای پیست‌ها، پرورش استعدادهای بومی و میزبانی رقابت‌های ملی را فراهم کنند؛ چراکه تداوم فاصله میان ظرفیت‌های ورزشی البرز و امکانات در دسترس ورزشکاران، بدون پاسخ‌گویی و اقدام عملی مسئولان قابل جبران نخواهد بود.